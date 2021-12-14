桃園市大溪區僑愛一街一處大樓14日中午發生火警，鄰居聽到屋內住宅用火災警報器傳出巨大聲響緊急通報消防隊，桃園市消防局派人車前往灌救，並由119執勤人員線上指導受困民眾先至相對安全處避難，所幸無人員傷亡。

救災人員抵達現場後發現3樓濃煙竄出，立即佈署消防水線入室搶救，並引導民眾至1樓門口，後續交由救護人員檢視傷勢，所幸民眾皆無大礙。

桃園市消防局第四大隊長郭百倫表示，這次火警多虧民眾於第一時間立即使用滅火器將火勢控制降低人命及財物損失，另於3樓廚房內裝設之住宅用火災警報器發出極大聲響的警報，使附近民眾及時發現，立馬報案，順利救出受困民眾。消防局積極推廣住警器之安裝，尤其注重其安裝成果。因初期火災往往不易察覺，每當火災發生消防車輛到達時，火勢已全面燃燒，如果能提早發現火災發生，立即逃生甚至把火撲滅，就能減少傷亡及生命財產的損失。