四大公投將至，中選會表示，《選罷法》規定投票前10天不得報導、散佈民調資料，但是公投法沒有相關規定，而12月18日單獨辦理公投，前10日到投票當日，依法仍可宣傳公投或提出公投民調。根據一份網路民調顯示，有7成左右的網友表示一定會去投票；同時，也有超過7成網友表示了解公投內容。

入口網站《YAHOO》以「你是否會去投公投票？」為題，進行網路投票，投票時間為12月14日至18日，截至14日下午5點，已有5千多名網友參與投票，結果顯示，表示一定會的網友有61.2%，可能會的有12%，可能不會的有10.8%，一定不會的有12.9%，另外有3.1%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對四大公投內容是否了解的部分，表示非常了解的網友有45.6%，還算了解的有32.4%，不太了解的有14.3%，完全不了解的有5%，另外有2.7%網友沒表示明確意見。

至於是否有閱讀公投公報或收看公投說明會？有23.7%網友表示兩者都有，只看公報的有17.4%，只看說明會的有13.6%，兩者皆無41.1%，另外有4.2%網友沒表示明確意見。

此外，中選會公告，全國性公民投票案第17案至第20案投票權人人數為1982萬5468人，依《公民投票法》規定，1／4以上的投票權人投票，且同意票數大於不同意票數，以投票權人人數1982萬5468人確定統計而言，有效同意票達495萬6367票以上且亦應多於不同意票，始為通過；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，公投案依法則為不通過。