桃園市泰雅族大豹群族裔協會今年1月成立，族人為找尋先民發展歷史脈絡與族裔生命故事，透過研究論文、耆老口述及老照片等，出版《MSGAMIL大豹風華—泰雅族大豹群對日抗戰120年紀念特輯》，以多元角度呈現不同歷史階段大豹族人各種處境。

桃園市泰雅族大豹群族裔協會理事長楊大儀指出，大豹群族裔的先人從大霸尖山下到淡水，再從三峽到大豹溪生活，大豹社事件後，族人再遷移到復興東眼山地區。出版專書的目的，期盼還原泰雅族大豹群百年流離命運的歷史真相，奠定泰雅族大豹族歷史正義與轉型正義基礎，二來也為了重新定位大豹群反殖民侵略的歷史意義與價值，另外也希望藉由專書出版過程，重新凝聚因時空變遷而消磨的族裔情感，促進族群和諧。

專書包含歷史長河中的泰雅族大豹群，以大豹群殖民歷史經驗與傳統領域空間論述，搭配踏查研究為主軸，特別邀請歷史學者傅琪貽擔任總主筆，第二單元大豹群族裔生命故事與部落記憶，取材大豹群族裔協會會所探訪耆老拍攝影像轉譯成文字書寫，傳承耆老生命故事與歷史記憶。最後則有大豹風華寫真，蒐集大豹群百年來的歷史圖片，引領讀者進一步認識大豹群。