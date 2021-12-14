曾獲台南市學生美展高中西畫類獲第1名的黎明高級中學謝譯賢，從近百名申請者中錄取清華大學藝術與設計學系，謝譯賢以普通班學生身分獲得正取通知時，以「驚喜」來形容自己的心情。

清華大學特殊選才「拾穗計畫」近日放榜，謝譯賢順利錄取藝術與設計學系創作組，成為黎明首批錄取大學的高三學生，本項特殊選才競爭者多為美術科班且獲獎眾多的學生，謝譯賢從近百名申請者中進入最終10位面試階段，爭取僅有3名正取的席次，十分不容易。

黎明中學校長羅家強表示，謝譯賢曾獲台南市學生美展高中西畫類獲第1名，並代表台南市參加全國決賽又獲得全國優等的佳績，現在再獲錄取清華大學藝術與設計學系，喜事不斷臨門。

謝譯賢表示，因為讀的是普通高中而非美術班，所以要在兼顧學科的情況下，還要維持術科方面的學習，確實造成了一定的壓力，這次參賽的作品「生命中不可承受的輕」是在疫情期間就開始進行規畫，從創想到完成歷時5個月，畫面呈現高三的生活壓力，又帶有對生活的期待。

謝譯賢說，感謝父母能支持他想走的路，也感謝一路上老師們的陪伴與指導，才讓他有了這些成果，未來希望創造出更多撫慰人心令人感動的作品，療癒後疫情時代人們的不安。