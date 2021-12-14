大陸首個大型頁岩氣田、位於四川涪陵的中石化江漢油田涪陵頁岩氣田，近期在其中的白馬區塊頁岩氣探明新增頁岩氣儲量1048.83億立方米，讓涪陵頁岩氣田總儲量逼近9000億立方米，超過全大陸頁岩氣田已探明總儲量1/3。

據《新華社》報導，中國石油化工集團有限公司新聞辦發布訊息指出，經大陸國務院自然資源部評審，中石化江漢油田涪陵頁岩氣田白馬區塊塊新增探明儲量超過千億立方米，讓涪陵頁岩氣田累計探明含氣面積達824平方千米，總儲量已占大陸頁岩氣探明儲量的34%。

報導說，涪陵頁岩氣田位於重慶市涪陵區，是「川氣東送」管道重要氣源之一，2012年12月開始建設，2014年3月進入商業開發，是大陸首座進入商業開發的大型頁岩氣田。據中石化江漢油田指出，涪陵頁岩氣田於2017年底建成百億立方米年產能，每年可減排二氧化碳1200萬噸，相當於植樹1.1億棵，停開轎車800萬輛。

此次探明的涪陵頁岩氣田白馬區塊具有地表結構、地下構造「雙複雜」的特點，屬於典型的常壓深層氣藏。中國石化江漢油田歷經6年攻克深層常壓頁岩氣效益開發技術瓶頸，頁岩氣產量從每天4萬到6萬立方米提升至每天10萬到13萬立方米。截至今年11月，涪陵頁岩氣田白馬區塊單井最高累計產量超3000萬立方米，證實了該區塊具備規模增儲、效益開發的良好前景。

報導說，目前涪陵頁岩氣田已累計投產643口井，累計產氣超412億立方米，日產氣量超2000萬立方米，將助力長江經濟帶發展保障能源安全。

頁岩氣是指賦存於富有機質泥頁岩及其夾層中，以吸附或游離狀態存在的非常規天然氣，成分以甲烷為主，是一種清潔、高效的能源資源和化工原料，主要用於居民燃氣、城市供熱、發電、汽車燃料和化工生產等，用途廣泛。