羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》將於12月22日、24日及26日在台中國家歌劇院登場。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院「NTT遇見巨人系列」壓軸的羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》，將在耶誕周登場，導演馬丁．林博期待歌手能「玩」出屬於台灣版本，發展出台式幽默橋段，更貼近觀眾。歌劇院藝術總監邱瑗14日在記者會中表示，這版《塞維亞理髮師》輕鬆幽默的氛圍，適合親朋共賞，在歡笑愉悅中送別2021年。

羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》自1816年首演至今傳唱逾200年，以歡快旋律和「笑」果十足的劇情深受大家喜愛，將於12月22日、24日及26日在台中國家歌劇院登場，14日舉辦彩排記者會，經典歌劇輕裝上陣，劇情和精彩轉場讓人目不轉睛。

導演馬丁．林博（Martin Lyngbo）說，《塞維亞理髮師》之所以為經典，因它成功地以笑鬧劇情反映人類處境的艱困，並在艱困環境中仍追求愛與自由。

馬丁．林博和舞台設計萊格．尤倫德（Rikke Juellund）以20世紀初的默片風格，打造一景到底的兩層樓舞台佈景，讓場景隨劇情從塞維亞街道、費加洛的理髮廳轉換到巴托羅醫生豪宅大廳，觀眾彷如置身電影片場，視線跟著角色在舞台穿梭。

馬丁．林博的《塞維亞理髮師》版本充滿幽默逗趣，還有不少快節奏變換動作的群戲。飾唱費加洛的南韓男中音丁一憲說：「這版本有很多誇張滑稽的肢體動作，雖耗費體力，但我非常喜歡這樣的戲劇效果」；飾唱阿瑪維瓦伯爵的旅德男高音李世釗表示，要記的動作實在太多，排練不時會發生有人左右不分、搶拍或掉拍的狀況，常惹得大夥「笑到併軌」！

身為「台中女婿」的國際指揮家廖國敏，兩年前曾在歐洲欣賞過此版本。他說，非常榮幸能在耶誕假期「回到」台中，參與演出。