48歲大陸女星李冰冰不僅美貌和實力兼具，駐顏有術的她，是演藝圈著名凍齡女神，日前自曝健康亮紅燈的她，12日到深圳出席活動，看起來精神狀況不錯，也有求必應，親切和粉絲合照，不過網友卻發現她臉似乎有些奇怪、不自然，引起熱議。

李冰冰穿著一襲粉色平口貼身長裙，外披粉色西裝外套，霸氣中又不失甜美優雅，48歲的她保養得宜，皮膚緊緻無瑕疵，狀態看起來相當不錯，身材依舊纖細，完全沒有走樣，令人相當驚豔。

不過在沒有修圖的情況下，李冰冰笑起來有些僵硬，加上嘴唇好像比以前厚，不知道是不是妝容導致，讓網友都驚呼「老了，看起來有點疲憊」，但也有不少人認為，她這樣已經保養得非常好了。

李冰冰未修圖真實狀態曝光。(圖／翻攝自網易娛樂)

李冰冰被指精修圖和生圖有差別。(圖／翻攝自李冰冰工作室微博)

李冰冰不僅擁有美艷外型，演技也相當精湛，奪過不少國內外獎項，近年來進軍好萊塢，陸續在《惡靈古堡》、《變形金剛》等票房大片中參與演出，同樣實力受到肯定，不過2018年演完《巨齒鯊》後，就沒有新作品。

日前她發長文透露，自己這幾年身體一直不太好，到醫院檢查又沒有什麼大問題，卻總是莫名其妙的就容易疲倦，眼睛疼、沒力氣、脆弱、敏感、怕冷怕風，加上她長時間失眠，讓她精神相當崩潰。