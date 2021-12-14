TOYOTA今日發布全球電動車戰略，宣布到2030年將投入開發30款BEV車型的戰略目標並投入8兆日圓(約新台幣2兆元)開發全產品線電動車，並正式對外展示了16款預計於2025-2026年前陸續上市的BEV (Battery Electric Vehicle，電池電動車)車型，也宣布將在2030年達成全球BEV年銷量350萬台的目標，向全世界展示身為全球龍頭車廠在BEV領域的堅強實力。

除了BEV車型外，TOYOTA未來也持續提供HEV (Hybrid Electric Vehicle，油電複合動力車)、PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插電式油電複合動力車)及FCEV (Fuel-Cell Electric Vehicle，氫燃料電池電動車)等全系列產品。TOYOTA社長豐田章男表示，車型投入的模式和時機會根據各國的能源政策和產業政策來決定，依據各個國家或地區的需求，TOYOTA將提供實現碳中和的「全產品線」選擇。

TOYOTA在12／14正式宣布將在2030年前投入30款BEV車型開發，BEV投資金額將達到4兆日圓(350億美元)，並設定同年TOYOTA及Lexus在全球BEV銷售量達350萬輛的目標。此外，也宣布Lexus未來將分階段全車系轉為BEV車型，2030年將首先在美國、歐洲和中國實現，2035年則會擴及到全球市場。

現場展示了16款預計於2025-2026年前陸續上市的BEV車型，包含5款TOYOTA 的bZ系列車型、4款Lexus的BEV車型以及7款Lifestyle BEV車型，各車型的投入模式和時機將根據各國的能源政策和產業政策來決定。

豐田章男表示，由於每個地區的能源狀況不同，客戶的汽車使用和需求也不同。在這些不同的情況下，TOYOTA致力於開發「全產品線」的碳中和汽車，無論是HEV、PHEV、BEV或FCEV，以提供全球客戶不同的選擇。除了前述的電動化車款外，TOYOTA也將經由賽車運動，持續探索新能源應用的可能性。

自1996年以來，TOYOTA在過去的26年間，已累積投入了4.5兆日圓 (395億美元)發展全車系的電動化車款。到2030年前，TOYOTA除了再投資4兆日圓(350億美元)開發BEV外，也將再投入4兆日圓持續開發HEV、PHEV及FCEV等電動化車款，整體投資規模達8兆日圓，不僅將在即將上市的BEV上展現迄今為止積累而來的成果，也將持續優化HEV、PHEV及FCEV，以提供消費者更多元的選擇。