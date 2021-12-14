日本小笠原群島火山8月噴發，火山浮石已漂流至台灣東部外海，有的細如砂石，最大的約網球大小。（報系資料照）

日本小笠原群島火山於今年8月噴發，為掌握日本火山浮石的漂流動態，海洋委員會所屬國家海洋研究院隨即展開監測作為，截至今日中午，新發現火山浮石已隨著洋流漂流至台灣本島海域及澎湖沙灘，海洋委員會暨所屬機關將持續掌握火山浮石位置，避免過往船舶與海洋生態遭受損害。

海洋委員會所屬國家海洋研究院新發現日本火山浮石已隨著洋流漂流到澎湖後寮沙灘（約8平方公尺）、台東漁場泊區（約20平方公尺）、高雄鳳芸沙灘（約3平方公尺）、台東烏石鼻港區（約30平方公尺）、宜蘭清水沙灘（約2萬平方公尺）、宜蘭得子口溪（岸際） （約1萬平方公尺）、基隆外木山北方0.7浬（約2000平方公尺）、基隆和平島北方0.8浬（約2000平方公尺）、淡水河口外1.8浬（約30萬平方公尺）、基隆潮境公園北方0.6浬（約3000平方公尺）、基隆水湳洞北方0.6浬（約8000平方公尺）、台東長濱玉水橋岸際（約1000平方公尺）、新北台北港北北西方15浬（約1800平方公尺）、台東綠島南寮公墓岸際（約100平方公尺）等處。

海洋委員會提醒相關區域作業船隻，特別注意航行安全，預估明(15)日主要火山浮石漂流路徑如下，其他零星浮石仍請船隻注意：一、今於基隆至淡水河口海域之新增海面浮石，預估15日受潮流與東北季風影響向西移動，部分浮石可能接近台灣北部基隆至富貴角沿岸，而淡水河口之新發現浮石可能接近桃園沿岸。

二、原於雲林麥寮港外海新發現之火山浮石，預估15日向南移動至台南至澎湖之間海域，部分浮石可能接近附近沿岸。

為避免海岸重要設施、過往船舶與海洋生態遭受損害，維護國人生命財產安全，海洋委員會暨所屬機關將持續運用各種監測方式，嚴密掌握火山浮石出現位置，適時公布周知，即時通報相關部會共同應處。