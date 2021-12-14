宏匯廣場美麗新影城99元看電影快閃2天，點點心、銷魂麵鋪餐廳本周末盛大開幕。(宏匯廣場提供／戴上容新北傳真)

新莊最大電影院「美麗新宏匯影城」歡慶開幕滿週年，於耶誕節前夕17、18日推出2天「99元電影票」限搶活動，每天限量500張，此外宏匯廣場本周末18、19日再增二家點點心、大師兄銷魂麵舖美食餐廳進駐7樓，其中點點心試營運期間有獨家優惠活動。

新莊最大電影院「美麗新宏匯影城」歡慶開幕滿週年，17、18日推出兩日快閃限搶活動，地點於一樓美麗新宏匯影城售票處，08：00起開放排隊、08：30開始發放優惠券，憑券至8樓影城售票處劃位取票。搶到優惠券的500名消費者，即可以99元，劃位觀賞當天任一場標準影廳電影。

宏匯廣場今年也延續去年與家扶基金會的合作，為100位家扶孩童實現聖誕心願禮物，歡迎民眾前來「聖誕心願牆」認領小朋友們的願望禮物，將會在聖誕節前將禮物送至家扶孩童手中。本周末規畫包括耶誕市集、街頭藝人表演，耶誕老公公見面會等20場活動，豐富新莊副都心的耶誕氛圍。

新北美食天堂宏匯廣場再增一處吃港點的名店，新莊人期待已久的港點餐廳 「點點心」，新北第二家進駐宏匯廣場七樓，12／18(六)試營運、12／25(六)耶誕節正式開幕。2015年進軍台灣至今，來客數突破百萬人次，超人氣商品豬仔流沙包，累計銷售量已達500萬顆。

點點心新莊宏匯店有70個客席，空間寬敞兼具港式元素設計感。為歡慶開幕，12／18(六)、12／19(日)凡於點點心新莊宏匯店不限金額消費前200名顧客，即贈VR ZONE NEW TAIPEI體驗券2張(價值700元)，每日限量200名共400名，使用期限至111／2／28(一) 。

點點心新莊宏匯店將於試營運期間，獨家首賣人氣豬仔流沙包虎年新春限定款『老虎豬仔包』，同步推出新菜『港式咖哩牛燒賣』、『梅干扣肉糯米飯』；甜品部分與九份知名『賴阿婆芋圓』聯名推出：『九份花好芋圓』、『賴阿婆手切芋圓甜湯』、『芋圓港式西米露』，讓新北人搶先嚐鮮!

另外，以「銷魂麵」闖出名號的「大師兄銷魂麵舖」，2017年開業後全台已有8個據點，新北首家百貨門市同樣選擇落腳宏匯廣場7樓，店面裝潢延續一貫純白與木質色系的素雅風格。大師兄銷魂麵舖乾濕分離的獨特吃法每年吸引萬人朝聖，店內招牌「銷魂麵」是以手工麵條拌上特製辣油、醬汁，再搭配麻辣牛肉湯、老豆腐、鴨血等配料上桌，每一口都令人難忘。