羅麗芬-KY(6666)下午舉行法說會，疫情逐漸回穩，公司持續以線上直播、線下推廣方式加大年底行銷活動，預期12月業績會有更好的表現突破。隨著疫情影響淡化，公司預期傳統經銷商渠道2022年營運將明顯回溫。

羅麗芬指出，隨著疫苗接種率提升，疫情將逐漸受到控制，傳統通路的營運將逐漸回復，2022年傳統渠道將著重於店家數提升、客戶進店率及店內客戶佔有率的提升。

羅麗芬受惠2021年開始推出新的高端面部品牌「莫克麗膚」，將直接銷售予大型連鎖美容院，預計2021年底簽約家數將會持續突破，為2022年帶來成長動能。

羅麗芬將啟動雙美直營及加盟連鎖門市(醫美與生美)，品牌為「瑞麗嘉」，羅麗芬將在2022年完成福建省廈門市的打版，在建的大型雙美旗艦店預計2022年開始營運，另外再開設小型雙美直營連鎖門市，並拓展至中國大陸各省城市，且未來羅麗芬雙美事業將開放全國加盟。