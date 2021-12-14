嘉義市長黃敏惠代表嘉義市政府受獎，捧走3座「政府服務獎」很欣喜。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠讚許獲獎的衛生局、警察局、消防局。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠率衛生局、警察局、消防局人員北上領獎。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府警察局、衛生局及消防局榮獲國家發展委員會第4屆「政府服務獎」，市長黃敏惠14日代表嘉義市政府接受這3個獎項頒獎，黃敏惠欣喜表示，嘉義市是22縣市總得獎數最多的地方政府，是全國第一，創下嘉義市史上最佳成績。

嘉義市政府表示，本屆政府服務獎「數位創新加值」類得獎名單，全國共7案，嘉義市是全國唯一獲選2案的地方政府，分別是警察局「諸羅城縱橫攻略─防制交通事故從事故處理」、衛生局「守護嘉e人計畫」，另外，「社會關懷服務」類嘉義市獲選1案，為消防局的「火災警報器1＋1‧樂活在『嘉』守護您」。

黃敏惠表示，嘉義市這次拿到3個獎項，破自己紀錄、也破歷史紀錄，謝謝各界給予嘉義市肯定，讓嘉義市的努力能被看見；政府服務獎是「公部門奧斯卡獎」，這榮耀歸功所有警察局、衛生局及消防局同仁不斷整合，體察人民需求，努力創新，讓民眾有感，並有效率地服務人民。

行政院長蘇貞昌表示，嘉義市黃敏惠市長讓警察同仁在事故現場，利用數位地圖、行動載具資料，直接上傳雲端，避免現場製作文書，節省手續，並可減少事故、同仁負擔，還推動與社會處、衛生局與警察局結合，減少老人走失可能性，展現出這個城市的溫度及效率。

國發會主任委員龔明鑫指出，科技進步，政府替人民服務也應該與時俱進，如何透過數位加值方法提供更好服務很重要，看到很多縣市政府為人民需求提出創新的方式，覺得很棒，鼓勵大家朝著為人民需求的服務方向思考。