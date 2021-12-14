春節檢疫政策14日首日上路，吸引大批民眾返台，據中央流行疫情指揮中心統計，選擇方案C「7＋7」的旅客佔多數，在桃園機場入境管制區內，剛下機的旅客準備通關入境。（范揚光攝）

台灣春節檢疫「7＋7」今日正式上路，台北市副市長黃珊珊稍早在臉書表示，不知道這個「無法挽回」的決策，會讓台灣付出多大的代價。台北市長柯文哲14日受訪時透露，近日有個中央尚未公布的個案，就是解隔離後發現陽性確診，黃則坦言現在只能做好最壞打算與最好準備。

柯文哲今和黃珊珊等人赴議會送水果向議員致意，會後談及此事時，柯文哲自爆台北市有個誇張案例，隨後點名黃來講，黃則坦言北市最近有一例，但中央還沒公布，是從境外回來、解隔離後出現確診陽性的狀況，市府已做好最壞的打算，但絕對有最好的準備。

黃珊珊指出，當時擬定「7＋7」時並沒有Omicron，所以在Omicron出來後，這政策已沒辦法再挽回，因為房間都訂完，只能告訴自己要做更好的準備，包括靠「7＋7」專案回家的人，他們要上飛機前48小時，可否告知家人有沒有打過疫苗，這部分北市會查核的更紮實，萬一有任何疏漏都可能產生破口。

黃珊珊指出，民眾返台後若與家人同住，基本上這些家人都應打滿2劑疫苗，萬一有人謊報就會擔心成為破口，這是要更小心的地方。

柯文哲補充，他最近在研究解除隔離除做核酸檢測（PCR）外，要不要加測抗體，因為重點不是打疫苗，而是打完後有沒有產生有效保護力，但這還是要讀書、搜集資料，看看在放出來之前要不要加測抗體，如果有抗體會不會比較安全，如果打疫苗卻測沒抗體，那個人還是要用不一樣的處理方式，這部分北市還在研究，討論看看標準流程（SOP）要不要改。

媒體聯訪後追問黃珊珊個案情況，黃珊珊坦言有返台民眾在解除14天隔離後又確診，CT值偏低，倘若該案是7＋7就可能返家接觸家人，且這些家人很難查核，倘若有朋友來訪或有謊報情況都可能出現破口，恐將病毒傳出去到社區，但市府不可能派人前去盯哨，目前只能做好最好準備，她也透露北市類似案例還蠻多，應有幾十例。