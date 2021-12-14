受益人大會被認定為超出核准範圍或有「瑕疵」的提案，可否表決？由持有3％以上受益人葉政盛召集的國泰一號（國泰R1）受益人大會，將在15日舉行實體會議，討論台北西門大樓出售案，提案以36億50萬元作底價，估可賣出52.8億元，扣除成本後每單位估可發2.527元給受益人，金管會已去函受託機構土地銀行，對此提案內容「保留」且認定有瑕疵，超出金管會核准範圍，若仍執意表決，表決結果是否有效將交給司法機關認定。

同時，受益人提案五及提案六，即要求不得降租金及將國泰建設、三井工程列為國泰R1關係人的部分，銀行局副局長林志吉表示，「明顯超出金管會核准事由」，已要求土銀妥適處理，即告訴召開此會議的少數受益人，不得超過核准範圍。

林志吉表示，金管會是同意少數受益人可以討論在一定期間、一定價格區間，是否要處份某棟大樓，這些可在受益人會議上充份討論，但不是列在議案上，連同可分配利益等，已超出核准範圍，被認定有瑕疵，至於可否表決、表決結果是否有效，金管會已表態，若仍有爭議，最後就是留待司法判定。

土銀及國泰建經方面亦提出說帖，強調國泰R1一年配息率有5％，若出售西門大樓只拿回2.527元，等於是預先拿後面四年的配息，但之後再無如此高固定收益的投資標的，無異殺雞取卵。

同時處份西門大樓金額將逾25億元，受託行土銀亦已公告，將由持有表決權總數1/2以上受益人出席，出席2/3以上同意，才算通過提案；據了解壽險業者及部分想要長期持有的投資人，應會投「反對票」，如果沒有意外，通過要賣西門大樓的機率不高。

由小投資人召集的國泰R1受益人會議15日要討論是否出售西門大樓，且列出六項提案，包括第五案將國泰建設、三井工程等列為國泰一號的關係人；第六案要求無法令或契約義務下不得調降租金，第五及第六案已被土銀公告，「為夾帶非屬許可內容的提案，顯已違反法令及信託契約約定，應不得進行決議。」

現在就連第一案列出底價、售價及分配收益等，都被認為超出金管會同意範圍，屬於違法，15日是否能表決，金管會已去函土銀要妥適處理。