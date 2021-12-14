雲林縣台西鄉中山老街再造，口袋公園啟動新綠生活運動。（呂耀中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉因人口外流，市區中山路老街日益沒落，雲林縣政府因此推動「台西鄉中山路人文景觀再造」計畫，在社區居民共同協力下，14日完成老街口袋公園，台西鄉公所表示口袋公園是老街唯一的綠色開放公共空間，希望藉此啟動老街的新綠生活運動。

台西鄉過去曾有貿易港口，商人絡繹不絕，市區中山路被譽為「台西第1街」，但因時空變遷，曾經人口數達5萬多人的繁榮城鄉，如今僅剩2萬2000餘人，中山路也繁華褪盡、店家零落，四處可見破損頹屋。

今年雲林縣政府爭取內政部營建署「城鄉風貌及創生環境營造」計畫，委由水牛設計部落公司執行中山老街再造，主要工程包括街區頹屋改造、綠化口袋空間、老店博物館導覽解說系統、社區景觀節點等，社區民眾希冀老街再現榮景，積極投入公民參與。

水牛設計部落公司負責人呂耀中表示，中山老街有豐富的人文、歷史、建築等多元內涵，但因是鄉內最早發展的地區，街區都市計畫相對窒礙難行；早年街區因應貿易經濟而高密度開發建設，也造成街區上可作為休憩的綠色空間、公園寥寥可數。

設計團隊觀察到街區中段有塊閒置2、30年的空地，位於台西村與海口村的中介處，在整體計畫構思設定上，非常適合作為社區型口袋公園，經由團隊建議，台西鄉公所全力支持，向空地所有權者台西客運爭取代管使用權。

台西鄉長林芬瑩指出，口袋公園經眾人參與協助，14日舉辦植草皮活動，邀請台西村、海口村民眾一起來完成公園的最後1塊拼圖，希望透過民眾參與，提升後續維護管理的意願。公園宛如是老街的心肺，正式啟動老街的新綠生活運動。