桃園國際機場第三航廈主體工程已開工，預計專案引進逾2000名外籍移工，指揮中心核准首批216人在今日入境，入住防疫旅館。不過，國內防疫旅館不足，行政院政務委員、公共工程會主委吳澤成今表示，已建議桃機公司規畫防疫規格的移工宿舍，讓移工能夠就近隔離，並提高移工宿舍水準。該建議尚待指揮中心核定，若核准，將成為國內首例「防疫工寮」。

行政院公共工程委員會主委吳澤成。（報系資料照）

桃園機場第三航廈主體興建工程歷經多次流標，行政院公共工程委員會協調放寬引外勞，預計將陸續以專案方式引進逾2000名外籍移工，今首批216人已入境，並入住防疫旅館。

面對外來仍有大量外籍移工引進需求，吳澤成今與媒體交流時指出，第三航廈移工宿舍已經興建，他向桃機公司建議，應該直接在工地旁興建符合流行疫情指揮中心的房間，以便作為檢疫隔離使用。

工程會副主委顏久榮補充說明，第三航廈工寮防疫規格，絕對會與防疫旅館、檢疫隔離所完全一樣，採1人1室，不會放寬標準，結束入境檢疫後，移工在工寮則是2人一室，整個程皆須由CDC、地方政府及主管機關抽查及管理。

工程會強調，不論是否在工寮隔離，防疫規範應有一致性，移工入境均應依CDC規定，先至集中檢疫所或防疫旅館進行隔離及自主健康管理，確認健康無染疫情形後始能進駐工地。