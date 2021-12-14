先前受疫情影響，桃園市社區大學、樂齡學習中心自5月中旬暫停上課近5個月，9月27日正式恢復實體課程，目前社區大學、樂齡中心實體復課達8成。教育局表示，將陸續輔導社大、樂齡中心開設更多特色課程，如客家採茶戲班、草編創作、歌唱班等，吸引民眾參與。

教育局說，社區大學復課率已達8成、樂齡學習中心復課率更達9成，此外更已要求社區大學、樂齡學習中心教職員工，若未施打疫苗或疫苗第1劑接種未達14日者，首次提供服務前須有3日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3至7日定期快篩，明年起所有教職員工應接種2劑疫苗且滿14天。

新楊平社區大學開設「客家採茶戲班」，讓民眾可以學習舞台上身段動作，傳承客家文化。實體復課後正好趕上11月21日於平鎮圖書館演藝廳展演，觀眾座無虛席，學員們都非常高興。

平鎮區樂齡學習中心書畫社的學員，高齡100歲的張豁睿及94歲的黃銘康，一復課就馬上開心地回來上課，黃銘康更直呼「回到教室寫書法，心理變的踏實又平靜，更開心可以認識一群志同道合的朋友」。

觀音區樂齡學習中心於復課後立即安排實作共學課程，「植物染課程」結合植物染與電腦資訊，將白布染製成環保筷袋與雷射雕刻專屬餐具、草編的隔熱墊，結合傳統與現代工藝，相當具有特色。講師余侑穎則說，因植物染屬實作課程，線上課程學員較無法感受與了解染色技巧，恢復實體課程後學員們都相當開心。

教育局表示，社區大學、樂齡學習中心每年開設1500餘門課程供市民長者選擇，教學點多達300多處，希望提供市民長者就近學習的服務，歡迎市民長者踴躍參加，共同加入終身學習的行列。