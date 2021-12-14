日本前首相安倍晉三為台灣仗義發聲 外交部誠摯感謝

日本前首相安倍晉三眾議員於本（14）日「2021台美日三邊印太安全對話」預錄影片致詞中表示，日本、美國與台灣共享自由、人權、法治及民主等信念，台灣及其民主制度如果遭受威脅，將對全球特別是日本，形成緊迫挑戰；因此台美日三方應持續強化各領域的能力建構，更應全力協助台灣加入WHO等國際組織；安倍前首相同時肯定台灣有充分資格參加「跨太平洋夥伴全面進步協定 」（CPTPP）。外交部對安倍前首相再次公開發表支持台灣的友好言論表示高度歡迎與誠摯感謝。

安倍前首相在「2021台美日三邊印太安全對話」對話論壇中引述美國拜登總統所言，民主絕非偶然，有賴各國盡力捍衛、奮鬥及強化。安倍強調，當前為鞏固下一世代的民主有三項重要課題：一、台美日的共同重要信念，就是堅信自由、人權、法治及民主。在香港民主黯淡之際，台灣奮起使全球對民主的信心益發重要。二、不對民主失去信念。民主雖混亂、費時且傷身，但民主卻可汰舊換新、永保年輕，其力量是由內而發，並非由外或自上而下的施壓，因此民主得以長期堅韌強勁。三、當台灣及其民主遭受威脅，形同是對全球，尤其是對日本，構成緊迫挑戰。眾人勿忘，懦弱招致挑釁。安倍前首相並呼籲，民主陣營應強化各領域的防禦能力，考慮以新形式的方法更有效率地分享智慧與科技。

安倍前首相是國際間備受推崇的政治領袖，堅守自由民主理念，多次為台灣在國際場合仗義執言，此次強力呼籲全球理念相近國家共同守護台灣民主價值，外交部深表感謝。未來我國將持續強化與日本、美國及其他理念相近國家全方位的合作夥伴關係，共同捍衛民主制度及以規則為基礎的國際秩序，為全球新世代的民主前景奠定更深厚穩固的根基。