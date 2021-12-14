來自土耳其的藝人吳鳳在台灣發展15年，6年前娶了妻子陳錦玉（Rynne）當台灣女婿，2018年又拿到中華民國身分證，成為正港台灣人，最近他在社群網站聊到，曾問爸爸想要什麼台灣伴手禮，未料對方的答案一開始讓他以為在開玩笑，後來才發現原來是超實用的東西。

吳鳳表示，以前爸爸還在的時候，他曾問對方想要什麼禮物，他從台灣回去時可以帶給他，沒想到爸爸竟回「我要斗笠」，一開始吳鳳還以為爸爸開玩笑，後來才發現對方是認真的，「原因是在沙灘走路或者釣魚的話，斗笠很實用」。

最後，吳鳳真的帶了一頂斗笠回土耳其，而爸爸收到禮物時也立刻興奮地戴上，開心的模樣深深烙在吳鳳的腦海中，「我現在每次去鄉下戴斗笠的時候，就會想起當年爸爸跟我要斗笠的故事。他雖然已經不在，但是斗笠跟爸爸的照片永遠在我的心裡」。

吳鳳PO文的同時，也在留言區附上爸爸戴斗笠的認證照，吸引許多網友大讚「吳鳳爸爸眼光真好，斗笠是台灣早年的遮陽帽，台北很少看到了，很讚喔」、「斗笠不只能遮陽避雨又通風透氣，而且是天然材質不會對環境造成汙染，是很棒的綠色設計」、「爸爸好適合戴斗笠耶」、「你阿爸好識貨，他連斗笠都曉得」。