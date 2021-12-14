美股領跌下，主要股市一片綠油油，台股開低震盪走低，大跌168點，拖累新台幣跟著續弱，貶破27.8元，但出口商年終拋匯需求順勢進場，提供一定支撐，終場收在27.816元的半個月新低，貶值2分，為連續三個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量13.74億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會 (Fed) 今年最後一場利率決策會議將登場，提前縮減購債及升息預期，加上Omicron疫情來襲，牽動金融市場敏感神經，美股四大指數全部收黑，主要亞股紛紛跟著回檔，台股重挫0.95％收在17599點，外資再擴大賣超台股新台幣156億元，並且匯出資金，使得新台幣貶勢延續，盤中最低來到27.845元。

外匯交易員指出，但出口商看到27.8元價位，樂得順勢進場拋匯，提供新台幣支撐，收斂部份跌幅。目前金融市場靜待Fed會議結論出爐，若符合市場預期，加上疫情恐怕淡去，股匯市應可重返趨穩方向，短線新台幣重貶可能性不高，應是區間整理格局居多。