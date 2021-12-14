ABC-KY(6598)技術授權夥伴中國麗珠試劑公司搶下北京協和醫院風濕免疫科採購項目，並已開始提供相關檢測服務。麗珠在全中國大陸已安裝60部的免疫分析儀器，隨著陸續向主要客戶提供試劑產品，有助擴增對瑞磁的數位生物條碼(BMB)採購機會，並貢獻5%試劑銷售分潤給瑞磁。

瑞磁生技總經理何重人表示，麗珠打入北京協和醫院供應鏈，對二家公司皆具有相當的指標意義。瑞磁在2017年將數位生物條碼多重檢測技術（BMB）授權給麗珠試劑公司，助攻進行自體免疫檢測產品的開發，涵蓋自免性關節炎(autoimmune rheumatism)、紅斑性狼瘡(SLE)、類風濕性關節炎(RA)、綜合結締組織炎(MCTD)、乾燥症(SjS)、硬皮症(systemic scleroderma)與原發性膽道性肝硬化(PBC)等的檢測與診斷。

麗珠亦於2020年陸續實現上述產品的商業化，開始進行推廣，不僅突圍國際大廠拿下北京協和醫院的試劑採購案，且已於12月10日正式為病患進行基於BMB技術的自體免疫多重檢測，相較過去普及的LIA分析方法(免疫層析法)需要3-5天完成，現在只要0.5天即可出具檢測報告，再度證明瑞磁的BMB多元檢測技術，較其他同業更具有競爭力。

近期中國大陸公布2020年頂級醫院100強榜單，北京協和醫院位居百強榜首。麗珠表示，全中國大陸的檢測實驗室都會信任北京協和的能力試驗報告，且經由北京協和驗證的產品，將可大幅縮短進入其他檢測實驗室的時間，可以預期麗珠的檢測產品在中國大陸市場的滲透率將會持續擴增。

北京協和醫院集醫療、科研、教學為一體的大型綜合三級甲等醫院，不僅是中國大陸高端醫療體系的標竿，在自體免疫領域更被認為是專業實驗室同行的天花板，一年有超過15萬人次檢測。