歐股周二早盤從近一周低點彈升。投資人仍關注幾個主要央行在本周的會議，另外也對Omicron病毒的發展保持警惕。

周二泛歐Stoxx 600指數晨漲1.93點或0.41%，為475.46點。礦業股、化工股、食品飲料股在早盤領漲。

美聯準會預計在兩天的會議後，本周三可能會發出快速收回資產購買的訊號。另外歐洲央行、英國央行、日本央行也都將對2022年的貨幣政策進行決策。

歐股和美股都在周一受到重挫，主要是在英國出現首個因Omicron病毒而死亡的病例，讓投資人警覺該變種病毒的嚴重性。

然而在鋁價走強之下，礦業股大漲1.4%，領先其它板塊。

來自盧森堡的ArcelorMittal漲4.0%。該全球最大鋼鐵製造商說，已經與部分可轉讓優先債券的持有人，就3.95億美元的回購計畫達成協議。

Vifor製藥延續周一上漲，繼續大漲13.3%。澳洲的製藥巨人CSL藥廠說，將以117億美元買下該瑞士藥廠Vifor。

挪威機器人公司AutoStore控股大跌13.4%。英國線上超市集團Ocado集團表示，贏得了AutoStore在去年提出的一項侵權訴訟。Ocaco聲明沒有侵犯到AutoStore的專利。