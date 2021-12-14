電動車、綠能佈局逐漸顯現，康舒(6282)明年營運可望成長，康舒表示，明年營收可望有兩位數成長，公司已陸續調漲價格反應成本，如果明年材料供應穩定，且工業電源產品比重攀升，毛利率及獲利會比今年好；康舒今日董事會通過擬發行國內第一次無擔保轉換公司債，總面額上限為50億元，這也是康舒10多年來首度於資本市場募集資金。

康舒今天舉行線上法說會，受到新冠肺炎疫情及電子元件缺料衝擊，康舒今年前3季稅後盈餘為5.07億元，每股盈餘為0.98元，累計前11月合併營收為199.31億元，年增3.81%。

康舒表示，今年營運受到缺料影響不小，不過手機電源方面，今年雖有電子上游元件缺料的影響，但由於終端需求仍強，預期今年業務目標應可順利達成，明年成長力道亦強；在伺服器、儲存設備及網通電源方面，今年業績因缺料狀況而致出貨趨緩，預期明年可恢復成長動能。

在電動車相關電源系統方面，目前車載充電系統為特定車種少量送樣及出貨狀態，後續如果是全車系導入的狀況，出貨量便有機會大幅增加，預期2022年會放量成長；此外，電動車充電所需的充電樁產品(AC-DC/DC-DC/戶外型的充電基礎設施)也是目前公司努力布局的重點，並與集團公司整合資源開發北美市場及歐洲市場。

在燃料電池發電系統相關電源部分，康舒表示，今年業務目標可以達成，且去年的訂單有部分遞延到今年，2022年因客戶在亞洲的發展，預估業績可持續增加。

康舒今天董事會通過擬發行國內第一次無擔保轉換公司債，總面額上限為新台幣50億元，為10多年來首度於資本市場募集資金，康舒表示，募得資金將用於償還銀行借款，改善財務結構。