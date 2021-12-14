1名女網友日前與妹妹參與家族聚餐，沒想到當時不少女性長輩得知她的妹妹在做「兼職直播主」後，竟在餐桌上大肆討論起來，連她的父母也被三姑六婆洗腦，回家後與妹妹翻臉，痛批妹妹的職業「不三不四」是不正當的工作，此後家裡每天烏煙瘴氣，她則PO文尋求網友意見，該怎麼說服父母接受。

該名女網友在臉書「爆怨2公社」，她前一陣子與妹妹參加家庭聚會，1名女性長輩劈頭就問她們做什麼工作，她的妹妹說平時有兼職做直播主，沒想到該長輩一聽變臉，不斷在聚會中小聲談論直播主這行業，而她的父母也是當天才知道此次，聚會中長輩們不斷洗鬧婦父母，導致回家後父母對妹妹翻臉。

該女網友說，父親氣到摔鍋子，一直認為妹妹在做「不正當的工作」，而脾氣硬的妹妹也暴氣回嗆，此後父女倆經常吵架，父親每天罵妹妹工作不三不四，逼迫妹妹考公務員，她則看過妹妹做直播，當時衣著沒有特別露，她PO文提到「我自己覺得只要工作不犯法，能養活自己就好了，而且做直播如果努力點可能收入還比普通上班族高」。

其他網友則留言說，「直播工作不會不好啊，播的好的月入十萬沒問題耶」、「老人家都很愛面子，尤其在三姑六婆臭嘴巴的渲染之下，很多事情都被放大審視」、「老人家不懂那個行業，加上那些個碎嘴親戚亂說話，有誤解難免的」、「不可能啦，他們那種人觀念很難改變，革命很正常，不要甩就好」。