聖誕節即將到來，這段期間許多人會與親友見面，或和朋友們交換禮物，該準備什麼才能送到心坎裡？MFK、aquaEveryday、歐舒丹、蜜葳特、西西露、愛康推出限量的聖誕限定組合，兼具美觀和實用性，買來送禮絕對不踩雷。

▍1.MFK耶誕快樂香氛蠟燭三入組

Maison Francis Kurkdjian即日起至2022/1/3於新光三越台北信義新天地A11隆重推出全台獨家「A Christmas Tale耶誕童話」香氛市集，完美重現源自法國、歷史悠久的耶誕慶祝活動。現場除了販售耶誕限量系列和人氣商品，且享專屬禮遇外，更於每周規劃期間限定精彩活動及眾多豐富好禮，其中最推薦的就是「MFK耶誕快樂香氛蠟燭三入組」，一次擁有全部耶誕蠟燭款式，無論送禮或自用都適合。

耶誕快樂香氛蠟燭三入組，一次入手整套耶誕蠟燭。（邱映慈攝）

全台獨家「A Christmas Tale耶誕童話」香氛市集，完美重現源自法國、歷史悠久的耶誕慶祝活動。（邱映慈攝）

自17世紀便流傳至今的露天書報攤，藉由Maison Francis Kurkdjian的詮釋化作展示檯，裝填耶誕限量系列及人氣商品。（邱映慈攝）

於「A Christmas Tale耶誕童話」香氛市集完成試香活動「香氛之旅」即可獲得抽獎券1張，消費即可獲得2張抽獎券，最大獎可以把70ML正貨香水帶回家，還加碼贈送法國原裝進口香氛明信片！（邱映慈攝）

▍2.aquaEveryday聖誕限定保養禮盒

台灣保養品牌aquaEveryday推出超級可愛吸睛的聖誕限定保養禮盒，以芬蘭聖誕老人村為童趣創作題材，是一款充滿愛與創意的聖誕禮盒，不管是送禮、交換禮物或居家裝飾都十分應景，代言人蕭薔表示：「期待在聖誕節也可以收到如此可愛的禮物，相信收到這禮物的人一定會很開心的。」

代言人蕭薔和aquaEveryday聖誕限定保養禮盒。（圖／品牌提供）

aquaEveryday聖誕限定保養禮盒每一款都有貼心掛繩設計，掛在聖誕樹上就是最有趣最搶眼的可愛裝飾，今年12月，每售出一件aquaEveryday的商品，品牌就會捐出15%收益，希望拋磚引玉，迴向更積極正面的社會力量。（圖／品牌提供）

▍3.L'OCCITANE 歐舒丹豐收限定版節慶限量彩球組

歐舒丹LOCCITANE節慶禮物工坊將南法普羅旺斯植萃美好化為充滿巧思的節慶禮盒，推出各式超可愛的聖誕造型彩球，包含最具人氣的系列及產品組合，聖誕節最令人期待的交換禮物時刻，拿出來立即贏得朋友圈注目眼光，全場最懂送的人氣王就是你！不到千元就能收集多款經典明星商品，還可以作為聖誕樹吊飾裝點節慶氛圍，更能做為收納小盒，自用送禮兩相宜，絕對是今年千元禮物首選。

L'OCCITANE 歐舒丹豐收限定版節慶限量彩球組，不到千元就能收集多款經典明星商品，還可以作為聖誕樹吊飾裝點節慶氛圍，更能做為收納小盒，自用送禮兩相宜，絕對是今年千元禮物首選。（圖／品牌提供）

五款超可愛彩球吊飾，是兼具顏值、實力的超完美聖誕禮。（圖／品牌提供）

▍4.Melvita蜜葳特甜美花果香氛有機聖誕禮讚

蜜葳特在今年聖誕節前夕，引進法國原裝全台限量60組「聖誕純菁香氛禮盒」，以及精選琳瑯滿目百元到千元的明星身臉優惠組合，還有許多驚喜滿額贈2022布年曆、珪藻土洗漱墊等，並貼心推出專櫃免費禮袋包裝服務，聖誕送禮、交換禮物來蜜葳特選絕不出錯。

Melvita蜜葳特聖誕純菁香氛禮盒全台限量60組。（圖／品牌提供）

Melvita蜜葳特玫瑰美肌護手組。（圖／品牌提供）

Melvita蜜葳特花蜜舒敏修護組。（圖／品牌提供）

▍5.西西露CHILL VIBES耶誕聯名禮盒

人氣開架品牌SEXYLOOK西西露與時髦美妝Youtuber黃小米經營的超人氣服飾品牌Mellow co.相互跨界聯名，SEXYLOOK西西露鼓勵大家勇於嘗試，找到屬於最適合自己的「NewLOOK」，與Mellow Co. 鼓勵女孩穿出自己風格的品牌概念不謀而合，今年12月攜手推出超限量「CHILL VIBES耶誕聯名禮盒」，一同打造簡約率性的風格又能養出透亮的肌膚，迎接2022年。

西西露CHILL VIBES耶誕聯名禮盒。（圖／品牌提供）

▍6.愛康聖誕饗宴限定組合

愛康涼感衛生棉於即日起至12月17日，推出聖誕饗宴活動，為愛情、友情、親情各種對象設計三款聖誕饗宴限定組合，有貼心準備多款衛生棉的「經得起考驗組」、輕巧隨身包裝的「隨傳隨到組」、一次收齊私密處清潔產品的「長相濕守組」，並與台灣保養品牌「男朋友」合作，限量前500位下單的粉絲，即可隨單獲得All Pass洗面乳，為即將到來的2022年，開啟All Pass的幸福。

「經得起考驗組」包含愛康涼感衛生棉經典款護墊型3包、經典款日用型4包、經典款夜用型4包、經典款加長型3包。（圖／品牌提供）

「隨傳隨到組」包含愛康涼感衛生棉護墊型隨身包1盒、日用型隨身包1盒、夜用型隨身包1盒、加長隨身包1盒。（圖／品牌提供）