斗六社口里社會住宅就在雲林溪畔旁，步道建置才剛完成幾年。（周麗蘭攝）

雲林溪掀蓋整治工程進行中，完工後將是斗六市景點之一。（周麗蘭攝）

雲林縣第一處集合式社會住宅位於斗六市莊敬路及六合街所夾的街廓，規畫興建105戶，預計2025年完工，完工後只出不售，縣長張麗善（右六）14日帶領縣府一級主管現勘。（周麗蘭攝）

雲林縣第一處社會住宅位於地價最高昂地段之一的斗六市社口里雲林溪畔，即將動工興建，基地臨近斗六籽公園、鎮南國小、國民運動中心、成大醫院斗六分院等，周邊生活機能完善，規畫興建105戶，預計2025年完工，完工後將採「只租不售」，提供民眾承租。

雲林縣長張麗善14日率縣府一級主管到社口里的社會住宅基地現勘，國家住都中心副執行長柯茂榮、斗六市長林聖爵、市代會主席胡克勤、多名里長都出席關心。

張麗善表示，國家住都中心將在雲林縣斗六市、虎尾鎮興建3處集合式社會住宅，斗六市有社口里及人文公園2處；虎尾鎮案位於弘道段294號等3筆台糖土地，全由中央規畫及興建。

其中「斗六社口里案」即將動工，「斗六人文公園案」在辦理區段徵收中，「虎尾弘道段案」在規畫中，將興建915戶。

「斗六社口里」的社會住宅基地位於莊敬路及六合街所夾的街廓，剛好在雲林溪莊敬橋旁，由久木營造公司承包、石昭永建築師事務所規畫，建築規模是地上10層、地下2層，興建經費約4.7億元，。

2樓至10樓會有一房型67戶、二房型30戶、三房型8戶、無障礙二房型4戶、無障礙三房型2戶。1樓的公共空間有1家店鋪、公共門廳、社區集會空間、物管辦公室兼中控室。地下1、2樓為停車場和機電空間。

斗六市長林聖爵表示，可以在這麼漂亮的地點新建一個集合式社會住宅，讓青年或弱勢團體進住，享受斗六市最美的風景，是縣政非常重要的一環，雲林縣長期以來最缺少的就是社會住宅，社會住宅非常耗時耗工，能夠圓滿年輕人住在斗六真好的目標。

縣長張麗善說，基地除了鄰近已挹注10幾億元整治的雲林溪，附近還有運動中心、醫院、公園、步道，相信功能和環境能符合大眾需求，會受到年輕朋友需要與喜愛。

她說，寮鄉是全縣人口成長最快的鄉鎮、年輕人最多的地方，現在麥寮要找建地也有困難，如果能找到合適地點，希望也能在沿海鄉鎮興建一處。