考試院今天舉行公務人員傑出貢獻獎表揚大會，團體獎部分由整頓五股垃圾山的新北市政府團隊、改善離島醫療資源不足問題的衛福部離島後送機制團隊、交通部公路總局蘇花改工程處、研發智慧配電網的原能會核能儀器組分別獲獎。

考試院表揚傑出公務人員，堅守崗位為民服務。（取自考試院臉書）

考試院表示，今年得獎者，都是在這些領域不斷貢獻、追求進步的佼佼者，經過競爭激烈的評選中脫穎而出。

在個人獎部分，獲獎的國家人權委員會副執行祕書陳先成，擔任監察院調查官多年，為了破案，甚至去攻讀心理學、研讀國外文獻、借助其他領域同仁的專業、利用進步的鑑識技術去檢視過往證物，是許多重大案件背後的無名英雄。

深耕健保資訊系統多年的衛福部中央健保署組長吳淑慧，在去年過年新冠肺炎迅速擴散全球之際，帶領同仁加班趕工完成「特定地區旅遊及接觸史查詢作業系統」，讓醫護人員能第一時間瞭解就醫民眾的旅遊史、接觸史，克服醫療及防疫困難。

花蓮縣環保局科長張華砡，為了建構垃圾自主處理機制，從源頭開始做垃圾減量，推動全國首例與水泥廠協同處理廢棄物促參案，解決花蓮縣垃圾去化問題，並設置廚餘高效能處理系統，讓廚餘能快速轉換為土壤改良劑，推展農業經濟循環利用。

骨肉瘤病童口中的「陳爸爸」、現任台北榮民總醫院副院長陳威明，為了讓病患能安心與疾病奮戰，成立骨肉癌關懷協會，設立關愛之家，讓遠道就醫的病患與家屬有免費的短期住宿場所。在北榮骨科服務逾30年期間，引領全球以生物性重建的方式治療骨肉癌，照顧台灣超過6成的骨肉癌病患。

台南市東區公所區長顏能通研發「菱角殼炭化處理系統」，將廢棄菱角殼在地處理、在地循環利用，甚至以創意、創新手法，打造出以菱殼炭為主的「官田烏金創生計畫」，行銷官田多元化菱角產業，並集結各方共同推「官田烏金社區合作社」社會實踐平台，讓長者在參與過程中得到成就，也吸引青年返鄉經營。

偵辦多起高難度重大黑金案件的台北地檢署檢察官鄧巧羚，16年來辦理案件競競業業，在我國推動各項司改政策之際，肩負多項新制規劃、革新方案推動及建置的工作。

考試院今天公開表揚獲得公務人員傑出貢獻獎的獲獎人，也期盼能起帶頭作用，讓公務人員都能在工作崗位上盡心盡力為民服務。