台中市政府與豐原客運搭配延展公車路線，讓和平區居民交通更便利。市議員朱元宏14日為原民請命說，從谷關搭末班車回新佳陽部落時，通常近晚上7點多，下車還得扛行李、提袋子步行上坡路段至少花20分鐘；建議末班車提早半小時開車終點到部落。交通局長葉昭甫說，將努力克服困難希望有機會解決。

原住民回家的路充滿險象環生！朱元宏指出，他接獲新嘉陽部落居民陳情，指搭下午4點半的末班車從谷關回到梨山已近晚上7、8點，居民冬天走在路燈少且有坡度的山路近20分鐘，徒增危險；還有人必須再搭乘流籠回家，對老人家來說更是險象環生。

朱元宏為原住民請命說，山區冬季天氣寒冷，部落居民又大多是老人及小孩，回家的路如此遙遠實是非常不便。建議谷關到梨山段客運末班車能夠直接開進部落社區活動中心廣場邊，讓當地乘客下車，以免需要再長途跋涉。

朱元宏說，和平區豐客梨山-谷關班車的末班車，按照冬季時間提早30分鐘，由原本下午4點30分提早為下午4點開車。因冬季山區天黑得早，老人家從谷關搭公車返回梨山地區已經很晚，還必須摸黑搭乘流龍回到住所，萬一途中發生意外，實在難以想像。

交通局長葉昭甫強調，市府會努力協助原住民來解決問題，但因公車班次是依公路總局針對台8線施工所配置的時間，必須要整體性考量；另公車駛進新佳陽部落，因還涉及道路轉彎與端點迴車等問題，交通局也希望有機會解決，但需要再進一步協調。