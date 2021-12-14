國民黨籍新北市長侯友宜昨針對4大公投案發表千字文，內文提及公投應尊重多數民意選擇，引發藍營內部炸鍋。對此，國民黨中常委、台北市議員應曉薇今表示，直指侯友宜早年於民進黨執政時期受拔擢晉升引發許多不滿意見，但2018年披藍袍參選新北市長時，眾人均放下成見支持，如今侯責無旁貸，應團結完成國民黨的價值與使命，同喊「4個都同意」。

侯友宜對公投態度曖昧不明，昨晚的千字文僅稱公投應尊重多數民意選擇，「曾幾何時變成填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？」，應以自由意志決定自己的答案。

應曉薇今發「給侯大的一封公開信」，表示早期時期許多人對市刑大時代的「侯大」有意見，也有許多人對他曾受民進黨拔擢晉升有意見，但是在2018年新北市市長選舉中，因為他代表中國國民黨所以大家放下了成見，概然投票支持。

應曉薇說，今天看到侯臉書貼文提及填鴨式圈叉題和內耗分裂的道理，只想說「應曉薇堅持相信政黨政治的立場和態度，監督在野黨首長就是黨員的力量和責任。」喊話「侯市長」應拿出智慧，責無旁貸站出來團結一心，完成中國國民黨該有的價值和使命，「跟我們ㄧ樣大聲喊出4個都同意」。