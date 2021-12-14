桃園市八德區日前有輛自小客車故障停在路中央，員警立即與駕駛同心協力將車輛推往路旁，等待道路救援，警員熱心協助讓該名駕駛深表感謝。

四維派出所巡佐林沅益、警員許安毅日前擔服巡邏勤務時，下午1點許巡邏行經八德區介壽路二段近陸光街口，發現1輛自小客車停在路中央，警方趕緊上前關心詢問駕駛。

據了解，小客車駕駛為1名20多歲的沈姓男子，在駕車外出途中車輛因不明原因故障，停在道路中央動彈不得，沈男向警方表示車輛突然拋錨無法發動，由於主幹道介壽路車流量龐大，員警顧及交通安全，由林巡佐於後方疏導車流，沈男操作駕駛，許員在後方推車，協助將故障車輛推置路旁。

警方當下也提醒沈男要請拖吊車前來協助並檢修車輛，才能確保車輛使用無虞，沈姓男子對於警方的熱心協助深表感謝。八德警分局表示，發生車輛故障不要慌張，儘快在車後放好警示標示物，避免發生危險，駕駛車輛前應檢查車況，平時要多留意車輛的保養與維護。