每個人都會有難過鬱悶的時候，但大家的表達方式都不盡相同，有些人會找朋友訴苦、大哭一場，有些人則會用其他事情轉移注意力。《搜狐網》命理專欄發文分享，雙魚座、水瓶座和射手座的人難過時習慣隱忍，雖然是個淚腺發達、愛哭的人，卻從不會在家人的面前哭出來，害怕家人擔心自己。

1、雙魚座

雙魚座對於任何感情都比較認真、敏感，甚至還有一點倔強，所以當不符合預期的情況出現，他們很容易就會失望、難過，而哭就是他們一種抒發情緒的方式，不過在其他人面前，他們很能隱藏自己的情緒，雖然愛哭卻不常在其他人，甚至是家人的面前哭。

2、水瓶座

水瓶座的個性很果斷、勇敢，自然能承擔許多責任，但他們也有自己的情緒，如果不開心了、生氣了，他們都會用自己的方式表達出來，只有當脆弱的時候，他們不願意告訴別人，就算再難過都往肚子裡吞，想哭的話也太不會在家人面前哭，害怕家人擔心。

3、射手座

射手座雖然看似很堅強、樂觀，和每個人都可以嘻嘻哈哈地相處，不過人難免有受到委屈、陷入低潮的時候，射手座的心裡總是想一肩扛起所有事情，偶爾也會遇到扛不住而崩潰的狀況，儘管如此他們還是不願意將脆弱的一面表現出來，覺得情緒還是自己消化比較好。