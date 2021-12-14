喜愛協助宮廟事務的66歲王姓婦人，上月某日在住家附近的宮廟拉廟門時，一個彎腰用力竟突感腰部劇烈疼痛，讓她當場癱軟，且之後連續兩天連睡覺翻身都很痛苦，就醫檢查發現為骨質疏鬆性脊椎壓迫性骨折，所幸經醫療團隊以微創手術灌注骨水泥補強，術後隔天即可下床行走。

根據衛福部統計資料，台灣50歲以上婦女，每4人就有1人罹患骨質疏鬆症，且50歲以上男性受骨質疏鬆威脅的比例也高達1成。亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁指出，若中高齡者因骨質疏鬆引發髖關節骨折，恐增加失能臥床及死亡機率。

對於自己骨質疏鬆的嚴重程度，王婦說，平時沒有特別留意，雖幾年前就曾經因左腳踝踢到硬物、右手撞到東西而出現骨折情況，但也未多想，沒想到這次都沒撞到、只是彎腰拉門竟也骨折，才知道「問題真的很嚴重」。

陳衍仁表示，以王婦的情況來說，通常會先以止痛藥物治療壓迫性骨折初期症狀、配合背架固定，但若是長期使用背架恐導致背部肌肉無力、萎縮，甚至使得骨質疏鬆情況更惡化，患者在骨折處癒合後應加強核心肌群運動，另也可使用造骨促進劑、破骨抑制劑等骨質疏鬆治療藥物，同時適度補充維他命D及鈣片。

陳衍仁強調，若骨質疏鬆情況太嚴重，這些藥物治療都無法幫助骨折處自然癒合，則必須採用灌注骨水泥、植入椎體撐開器或以骨釘固定等手術方式；王婦是以局部麻醉方式進行骨水泥灌注，術後僅需注意是否有滲漏或產生新壓迫性骨折情況。

陳衍仁說，許多年長者因自覺身體老化，對於手術感到害怕或排斥，卻可能導致自己活動力下降、長期下來甚至必須臥床，呼籲65歲以上女性、70歲以上男性應進行骨質密度檢測，發現問題及早治療。