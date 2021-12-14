雲林縣北港鎮武德宮財神廟除了是全台財神信仰中心之一，更積極開發許多充滿財神元素的文創品，14日發表「天官五路武財神微型積木」，廟方表示現在年輕人希望將信仰融入生活中，積木造型的五路財神不僅可保平安，更是一種增加生活樂趣的文創收藏品。

北港武德宮原本為一間傳統廟宇，現任主任委員林安樂接手後，迅速發展成占地6000多坪的大廟，分靈已超過7000尊，並成立武德宮專屬設計團隊，除負責宮廟平面視覺設計，也開發許多充滿財神、黑虎將軍元素的文創品，為武德宮注入種種新元素。

林安樂表示，民間最受崇敬與喜愛的五路財神，掌管天下財，職司招財進寶、迎祥納福之事。之前廟方曾推出武德宮外觀造型微型積木，大受歡迎，應信眾要求，再根據《武德真經》闡述五方與五行的關係、財神祖廟鸞文開示財神的法器，設計成「天官五路武財神微型積木」。

林安樂說明，「天官五路武財神」分別為金龍如意正一龍虎真君趙公明（中路武財神）、招寶天尊蕭升（東路武財尊神）、納珍天尊曹寶（西路武財尊神）、招財使者陳九公（南路武財尊神）、利市仙官姚少司（北路武財尊神）。

廟方指出，「天官五路武財神微型積木」為可愛造型公仔，但為求慎重起見，還特別請天官武財神降示所持法器「東司法寶金獅犀、西迎納珍定海珠、南海珊瑚利瑞器、北掌如意金帛利」，依此製作出充滿財神信仰元素的文創品，預計於農曆過年前後正式推出，供大家收集珍藏。