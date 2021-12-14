春節專案今天上路，完整接種兩劑疫苗者返台可以選擇「7+7」方案檢疫，七天在集中檢疫所檢疫期滿後可以回到家中繼續檢驗。但受到中研院事件、Omicron變異株影響，北市副市長黃珊珊上午在臉書表達自己的擔憂，並舉近日就有一個案，中央還沒公佈，該個案就是解除隔離後才被發現陽性，憂心現在「只能做好的準備、最壞的打算」。不過中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該個案自主健康管理期間就出現症狀採檢陰性，雖然病毒量很高，但個案都照規矩來，沒有在外趴趴走。

台北市長柯文哲與黃珊珊今天被媒體問兩人為何擔心新的入境檢疫政策上路？結果柯語帶玄機地跟黃珊珊說「你講一下最近那一例，用那一例當案例」。

黃珊珊並說，北市最近就有一例，目前中央還沒有公布，但的確就是境外回來(解除隔離)以後，還是有確診陽性的狀況，且是「中央還未公布」的案例，14天解除隔離後結果還陽性確診，CT值偏低，如果該案是適用7+7政策，他可能就返家接觸家人，屆時很有機會把病毒給傳出去。

莊人祥表示，該個案就是今天公布的案16859從柬埔寨返台的30多歲女性，曾打過兩劑AZ疫苗，是突破性感染，Ct值12，病毒量很高，目前研判為境外感染。

莊人祥表示，該個案12月11日檢疫期滿後返家自主健康管理，是在13日自主健康管理期間才確診，進入社區都有配戴口罩，但兩天外出都有配戴口罩，沒有違規。

莊人祥表示，該個案入境檢疫期滿採檢都是陰性，12月13日自主健康管理期間因為出現症狀採檢確診，已經匡列同住的四名家人，都是陰性，中央沒有隱匿。

莊人祥說，該個案一切檢疫都是按照規矩來，只要按照中央規定，並沒有感染社區的風險。

而中央也已經請地方衛生句到該個案的檢疫旅館調查，發現同一旅館九月、十一月也有兩名確診者，但住在不同樓層，應沒有相關，因此研判仍是境外感染者。