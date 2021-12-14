陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心一名林姓少校連長，與一名潘姓同營代理副連長，去年10月某週，擔任單位留守主官，應該24小時待在駐地待命，卻接受朋友邀約不假外出還連跑2攤，到餐廳、螃蟹薑母鴨店吃宵夜4、5個小時，遭屏東憲兵隊移送法辦。屏東地院審理考量2人犯後均坦承犯行，依長官擅離部屬罪，各判1年2月徒刑、緩刑3年，也各須向公庫支付5萬元。可上訴。

根據判決書，林男為陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心某營部連少校連長，潘男則為同連上尉排長，並代理其他單位副連長。2人去年10月22日至29日為單位留守主官，應24小時在部隊駐地內待命，以應付突發狀況，未經請假不得擅自離開駐地外出。

然2人竟在10月27日晚間9時許，應朋友邀約外出，雙雙未經正式請假程序，亦無正當理由，擅自離營先到屏東市廣東路上某餐廳，接著再續攤到螃蟹薑母鴨店用餐，直到隔天凌晨1時許才回營，遭屏東憲兵隊移送法辦。

屏東地院法官考量，2人身為職業軍人，且為該營區內當週留守主官，竟於排定留守值班時間，無正當理由，擅離部屬及勤務所在地，並在外逗留長達4 、5 個小時之久，放任本應負責的勤務於無人可處理的境地，顯見2人忽視法紀，有虧職守。

但法官考量2人過去並無前科，犯後坦承犯行態度尚可，相信經此偵、審程序應知所警惕無再犯之虞，因此依《陸海空軍刑法》第42條「長官擅離部屬罪」，各判1年2月徒刑，緩刑3年，判決確定後應向公庫支付5萬元。可上訴。