全球汽車業霸主－日本豐田汽車14日發布全球電動車戰略，宣布到2030年將投入開發30款BEV（純電動車）車型的戰略目標，並將投入8兆日圓（約合700億美元）開發全產品線電動車，豐田汽車社長豐田章男強調，豐田是「碳中和汽車」的全系列製造商。

這次發布會，豐田汽車正式對外展示16款預計於2025～2026年前陸續上市的BEV車型外，也宣布將在2030年達成全球BEV年銷量350萬輛的目標，向全世界展示身為全球龍頭車廠在BEV領域的堅強實力。

豐田章男指出，除了BEV車型外，豐田汽車未來也持續提供HEV（油電複合動力車）、PHEV （插電式油電複合動力車）、FCEV （氫燃料電池電動車）等全系列產品。

豐田章男表示，車型投入的模式和時機會根據各國的能源政策和產業政策來決定，依據各個國家或地區的需求，豐田將提供實現碳中和的「全產品線」選擇。

豐田汽車正式宣布將在2030年前投入30款BEV車型開發，BEV投資金額將達到4兆日圓（約合350億美元），並設定同年豐田及凌志（Lexus）品牌在全球BEV銷售量達350萬輛的目標。此外，也宣布Lexus未來將分階段全車系轉為BEV車型，2030年將首先在美國、歐洲和中國大陸實現，2035年則會擴及到全球市場。

14日發布會現場展示16款豐田預計於2025～2026年前陸續上市的BEV車型，包含五款豐田的bZ系列車型、四款凌志的BEV車型，以及七款Lifestyle BEV車型，各車型的投入模式和時機將根據各國的能源政策和產業政策來決定。

豐田章男表示，「能源」是達成碳中和的關鍵。「電力」是BEV主要的能量來源，因此BEV碳排量多寡會取決於發電來源（火力/核能/再生能源），依照國家發展程度不同，能源結構、儲能基礎設施也存在相當差距，火力發電比例愈高的國家代表碳排也愈高，並不是所有地區都能像少數先進國家一樣適合在較短時間內推動BEV普及化。

以北歐挪威為例，99.1％電力來自低碳能源且又以水力發電為主，BEV就會是非常有效的減碳工具。但以日本及台灣而言，由於火力發電比例較高（日本75％、台灣80％），則應以HEV及PHEV為主要的減碳手段。優先推動HEV及PHEV的普及，才能有效達成減碳目標。

由於每個地區的能源狀況不同，客戶的汽車使用和需求也不同。在這些不同的情況下，豐田汽車致力於開發「全產品線」的碳中和汽車，無論是HEV、PHEV、BEV或FCEV，以提供全球客戶不同的選擇。除了前述的電動化車款外，TOYOTA也將經由賽車運動，持續探索新能源應用的可能性，如：開發氫燃料引擎車（Hydrogen Engine），開發和推廣不排放二氧化碳的清潔燃料，來找尋解決碳排放的解方。累積30年電動車開發經驗，斥資8兆日圓投資「全產品線電動車」。

豐田章男強調，豐田的BEV開發，其實比HEV要來的更早。早在1992年TOYOTA就成立了電動車開發部門，並在1996年開發了第一款RAV4 EV。爾後30年間，陸續展示了e-com原型車、超小型EV-COMS以及小型EV-eQ，到今年推出了C+pod及C+walk，豐田汽車致力於開發更多元的BEV產品，提供消費者更多元的移動方式。

自1996年以來，TOYOTA在過去的26年間，已累積投入了4.5兆日圓（395億美元）發展全車系的電動化車款。到2030年前，TOYOTA除了再投資4兆日圓（350億美元）開發BEV外，也將再投入4兆日圓（350億美元）持續開發HEV、PHEV及FCEV等電動化車款，整體投資規模達8兆日圓（700億美元）。豐田汽車運用過去眾多產品積攢而成的經驗和數據發展「全產品線電動車」，不僅將在即將上市的BEV上展現迄今為止積累而來的成果，也將持續優化HEV、PHEV及FCEV，以提供消費者更多元的選擇。

豐田章男表示，對豐田汽車而言，開發客戶可安心使用的電池是首要任務。自1939年以來，豐田汽車內部便著手投入電池開發，多年來專注開發安全、使用壽命長、優質、低成本且高性能的電池。透過整合汽車和電池開發，目標至2030年，將降低至少50％的電池成本；同時，電池年產能目標也從先前的200GWh提高至280GWh，整體在電池系統的投資金額從9月份宣布的1.5兆日圓（130億美元）提高至2兆日圓（175億美元）。

此外，因應各家車廠於電動車市場的競爭持續加劇，電池的採購未來也將成為一大課題。透過豐田集團的採購體系，目前豐田汽車已可確保到2025年以前的電池供應。通過整合開發及供應體系，將有助強化豐田汽車在BEV市場的競爭力。

面對BEV的浪潮，豐田汽車台灣總代理和泰汽車（2207）表示，致力於為台灣消費者創造更優質的用車體驗，包含節能、安全性的提升、制動性/操縱穩定等面向，其中在節能方面，2006年和泰汽車導入首款油電車豐田PRIUS，開啟台灣電動化市場，並陸續在豐田及凌志雙品牌導入各式HEV與PHEV車款，帶給消費者更節淨之用車體驗，至今累計在台銷售已超過17萬輛。

BEV方面，和泰汽車也早在2013年推出「TOYOTA日月潭風景區智慧電動車先導運行計畫」，共計導入19輛IQ EV電池電動車、16輛PRIUS PHEV插電式油電車，並建置32座充電設施（含直流快充），讓民眾早期體驗電池電動車及插電式油電車的車款魅力。

今年和泰汽車在台上市凌志品牌首款BEV－UX 300e，並提供車主全台總計150座的快慢充站，包含Lexus及Lexus充電夥伴－華城電能（EVALUE）站點，滿足車主BEV全方位的服務需求。

和泰車表示，UX 300e供不應求的好成績也顯示消費者對豐田集團電動車款的信心，在豐田汽車的全球電動化戰略下，不遠的將來也將有更多BEV車款問世，相信未來豐田集團在BEV的戰場也將大鳴大放。