保德信在台成立29年，是全球第十大資產管理PGIM在台分支，保德信總經理張一明表示，保德信從台股基金起家，長期深耕台灣市場，同時結合母公司PGIM保德信投資管理的國際資產管理經驗，不僅具備全球化視野，承襲集團百年信念，更深入了解台灣投資人的需求，以客戶為優先。

張一明表示，保德信深耕台灣明年即將邁入第30年，過往外界對保德信的印象，主要來自強而有力本土團隊，旗下操盤的基金表現也讓投資人耳目一新，未來保德信將強化在地團隊結合PGIM的國際資源，提供客戶即時且全方位的市場看法，同時亦將引進更多具有競爭力的境外基金，保德信於2019年首次引進第一檔境外基金PGIM美國公司債基金，即代表了保德信朝向國際化的趨勢。

張一明進一步指出，不僅保德信台灣本土團隊表現亮眼，母公司PGIM旗下的基金表現也相當優異，今年甫引進台灣的PGIM美國全方位高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)，一引進就獲得國內傑出基金金鑽獎海外高收益債券類型，該基金亦於國際榮獲Morning Star五星評級與金牌研究評級獎項，是台灣第一檔同時獲得海內外三大獎的境外高收益債券基金。

保德信行銷長張博昌則指出，PGIM旗下所管理的總資產規模突破1.5兆美元，為全球第10大資產管理公司，此外，PGIM為全球第8大主動式資產管理公司、全球第10大法人資產管理公司，全球超過1700家第三方機構投資者選擇PGIM作為合作夥伴，且有逾200家客戶與PGIM往來超過20年，這些數據證明了PGIM在各方面展現出傑出表現與輝煌成就。

張博昌說明，保德信是PGIM在台灣的分支，也是PGIM在亞洲市場中的重要據點，結合國際與在地資源，截至今年10月底，保德信旗下管理的資產規模達842.6億台幣，總客戶人數超過8.1萬人，累計獲得獎項超過75座，境內外基金共34檔，包括股票、債券、平衡型、多重資產等，透過多元豐富的產品線，滿足台灣投資人的不同需求。

張一明指出，展望2022年，保德信會持續深化與集團資源的連結，以在地經驗為根，PGIM視野為舵的精神，帶給市場最專業的市場觀點，並持續引進更多PGIM優質的境外基金給台灣投資人。

針對台股走勢，保德信大中華投資團隊副總葉獻文表示，展望2022年，台股要面對兩大與今年不同的環境，首先是明年的企業獲利成長將從近兩年的大幅躍進轉變為溫和成長，其中，具有硬體規格升級的產業，有望首要受惠標的，包括Intel與AMD傳輸介面進化，以及新產品DDR5、PCIe5.0、Thunderbolt 4、USB 4.0上市等題材，另外，科技類股成長趨勢進入明年仍鮮明的產業，可以聚焦通信網路、電子零組件與其他電子，而電動車、雲端等這類全球長線發展趨勢的新供應鏈概念也值得期待，傳產則以食品、紡織、觀光等類股為首選，特別是紡織、觀光這類之前受疫情影響的類股，隨著疫情日趨淡化，有望展開反彈行情。

另一方面，葉獻文說明，升息是明年全球金融市場將面臨的改變，短線或許會造成市場震盪，不過因為升息反映經濟成長，在升息後股市往往能再度突破高點。根據1991年來的統計，美國共經歷4次升息循環，期間台股在升息前的表現確實會出現拉回走勢，不過隨後即反映經濟復甦，大盤皆突破升息前高點位置；而台股在升息前的平均整理時間約為兩個月，預期明年第二季美國聯準會升息前將是台股的最後買點。

葉獻文認為，台股基本面與台灣經濟基本面無虞，且台股評價面因為企業獲利不斷上修，本益比目前低於5年平均16倍，對於法人資金而言相對具有吸引力，加上近兩年外資大幅賣超台股，一旦明年出現外資回補買盤，對於台股多頭趨勢將是一大助益。

至於美股2022年的表現，保德信投資管理部協理許（豐弟）勻表示，從央行貨幣政策準備轉向，整體經濟仍維持正成長等面向判斷，全球景氣應從復甦轉往成長階段，根據預估，2022年美股企業獲利將再成長近一成，其中，科技、醫療、消費有望成為表現相對亮眼的產業；在獲利挹注下，截至今年11月中，美股的股票回購金額已突破一兆美元，再度刷新紀錄規模，高盛更預期，企業累積龐大資金動能，預期2022年美股回購需求可達3500億美元，將超越2021年的3000億美元。

許豒勻進一步說明，今年來企業強勁獲利推升美股持續創高，金融數據與軟體公司FactSet樂觀預期今年全球企業獲利將以42.6％的年增幅擴張，券商JPMorgan則看好美國高收益債今年違約率將下探0.65％，顯示成熟國家強勁的復甦態勢不僅持續推升企業獲利能力，且同時強化企業體質繼而使其債券價值同步獲得支撐。

許豒勻認為，隨著疫苗產能持續放大和口服疫苗相繼問世，全球經濟、就業與生活型態已逐步回到正軌，儘管通膨壓力尚未有緩解的跡象，不過預期高通膨現象有機會於明年第二季後逐步趨緩，且缺櫃塞港與供應鏈中斷現象亦可望隨購物旺季備貨期結束與疫情受控而淡化。