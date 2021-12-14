4大公投將在18日進行投票，進入最後倒數階段，正反方及藍綠營全拚了。對此，資深媒體人李艷秋直言，民進黨將環保、食安、經濟、選務的議題，操作成「抗中保台殊死戰」，統治者已經把公投打成亡國保衛戰，在野黨和民團還在拿數據、秀史料、談理論，跟蔡英文根本是平行時空，難怪民調大翻轉。

李艷秋14日在臉書發文表示，四項公投的內容是什麼？真的不重要了。當蔡英文說，「台灣隊友站出來，不要讓台灣亂下去」。謝長廷說，要透過這次公投「釐清親美或親中」。賴清德說，「公投過，台灣危矣」。蘇貞昌說，「反萊豬就是親中賣台，親中勢力配合中國亂台灣」。

李艷秋認為，公投要決定什麼政策已經不重要了，民進黨將環保、食安、經濟、選務的議題，操作成「抗中保台殊死戰」：公投過，中國就接收台灣；公投沒過，美國就保護台灣；投同意，你就是中共同路人，投不同意，你就是台灣隊。統治者已經把公投打成亡國保衛戰，在野黨和民團還在拿數據、秀史料、談理論，跟蔡英文根本是平行時空，難怪民調大翻轉。

對於許多人預測，以蔡政府越來越威權的作風，公投就算過，也不會執行。李艷秋呼籲，那何妨讓四個公投全過！用最直接的民意和當權者對幹一次，看看蔡英文在邁向反民主的路上，還會不會謙卑的向民意低頭？民進黨的跋扈囂張貪腐弄權會不會收斂？

所以，這次公投，可能是最後一次，也是唯一一次，在民進黨極權統治孵化之前，民眾可以表達強烈警告的機會。公投的內容，真的不重要了，讓四個公投過，警告蔡英文，妳沒有資格不斷的分裂人民，不同意見者就是中共同路人這個把戲，要徹底被終結；不是附和民進黨「對」，才是台灣隊，人民才是台灣的主人，台灣的民主，不是妳説了算。因為很重要，所以再說一次，「公投的內容，真的不重要了」。