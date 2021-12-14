手遊「天堂W」玩家批評，遊戲公司封鎖16萬玩家帳號，玩家詢問卻得不到正面回應。（賴佑維攝）

手機遊戲「天堂W」11月上路，是排行榜熱門遊戲，有玩家投訴，官方以玩家使用外掛為由，封鎖16萬筆玩家帳號，不少玩家「重課」數十萬甚至近百萬不等，玩家初估全台被鎖帳課長儲值金額恐破億，想跟官方討說法卻沒回應。民代14日在桃園市政府和玩家開記者會，要求行政機關介入監督。

網路遊戲「天堂」是許多民眾從小玩到大的記憶，手遊「天堂W」11月開服以來，吸引不少玩家，是排行榜熱門遊戲，官方還宣稱事前登錄會員高達200萬。廖姓玩家說，遊戲在12月1日大動作封鎖12萬筆帳號，10日又封鎖4萬多筆，不乏許多儲值數萬甚至近百萬的「重課」玩家也一起被鎖帳。為討回權益，加入自救會成員超過1300人，掌握損失金額應該有5000多萬，若包含未加入自救會會員，全台被鎖帳者，儲值金額估計破億。

另名玩家說，向「吉恩立」遊戲公司詢問，僅獲得公司片面認定使用不法程式，但公司無法交代違規時間、違規方式，或者使用什麼可疑程式，都是直接鎖帳處理。令人無法接受，甚至許多人連外掛是什麼都不知道，更不可能安裝，想退費也沒辦法。

市議員黃敬平表示，有些被鎖帳的玩家，並無使用可疑程式，但是向遊戲公司申請複查、救濟的程序都沒有。要求行政院消費者保護處、桃園市法務局等單位，應該監督業者，黃批評，有玩家寄信到韓國總公司，卻得到我看不懂你中文這種答覆。市議員參選人張碩芳也說，針對違規應該有比例處分，而非片面終止合約。另名市議員參選人黃柏儒也說，僅有片面之詞是不夠的，遊戲公司應該改善。

桃園市主任消保官邱玉霞則說，桃園累積70多筆投訴，全台約400多件。但因是跨境公司，將整理玩家說法，請行政院消保處向韓國官方反映意見。吉恩立回應，目前專心處理玩家事件，暫不對外回應。