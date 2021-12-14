TOYOTA在12月14日發布全球電動車戰略，宣布到2030年將投入開發30款BEV車型的戰略目標並投入8兆日圓(700億美元)開發全產品線電動車，2030年電池電動車(BEV)銷售目標350萬輛；並強調TOYOTA是「碳中和汽車」的「全系列製造商」。

TOYOTA今日正式對外展示16款預計於2025-2026年前陸續上市的BEV(Battery Electric Vehicle，電池電動車)車型外，也宣布將在2030年達成全球BEV年銷量350萬台的目標，向全世界展示身為全球龍頭車廠在BEV領域的堅強實力。

除了BEV車型外，TOYOTA未來也持續提供HEV(Hybrid Electric Vehicle，油電複合動力車)、PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插電式油電複合動力車)及FCEV(Fuel-Cell Electric Vehicle，氫燃料電池電動車)等全系列產品。TOYOTA社長豐田章男表示，車型投入的模式和時機會根據各國的能源政策和產業政策來決定，依據各個國家或地區的需求，TOYOTA將提供實現碳中和的「全產品線」選擇。

TOYOTA今日正式宣布將在2030年前投入30款BEV車型開發，BEV投資金額將達到4兆日圓(350億美元)，並設定同年TOYOTA及Lexus在全球BEV銷售量達350萬輛的目標。此外，也宣布Lexus未來將分階段全車系轉為BEV車型，2030年將首先在美國、歐洲和中國實現，2035年擴及到全球市場。

自1996年以來，TOYOTA在過去的26年間，已累積投入了4.5兆日圓(395億美元)發展全車系的電動化車款。到2030年前，TOYOTA除了再投資4兆日圓(350億美元)開發BEV外，也將再投入4兆日圓(350億美元)持續開發HEV、PHEV及FCEV等電動化車款，整體投資規模達8兆日圓(700億美元)。

TOYOTA總代理和泰車(2207)也持續推出電動車款，2006年和泰汽車導入首款油電車TOYOTA PRIUS，開啟台灣電動化市場，並陸續在TOYOTA及Lexus雙品牌導入各式HEV與PHEV車款，至今累計在台銷售已超過17萬輛。

BEV方面，和泰汽車在2013年推出「TOYOTA日月潭風景區智慧電動車先導運行計畫」，共計導入19輛IQ EV電池電動車、以及16輛PRIUS PHEV插電式油電車，並建置32座充電設施(含直流快充)。

今年Lexus發表了品牌首款BEV-UX 300e，並提供車主全台總計150座的快慢充站，包含Lexus以及Lexus充電夥伴-華城電能 (EVALUE)站點。在TOYOTA的全球電動化戰略下，不遠的將來將有更多BEV車款問世，未來TOYOTA集團在BEV的戰場也將持續放大。