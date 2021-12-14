由台北市政府、中華民國路跑協會、中華民國田徑協會共同舉辦的台北馬拉松，將在19日開跑，吸引2萬8000名跑者參賽，不料，近日陸續傳出有跑者個資外洩遭到詐騙，已被騙走上百萬元，而台北市教育委員會今天審查台北馬拉松活動預算，包括國際認證費380萬、活動相關費200萬，最終，台北馬拉松預算雖闖關成功，但審議過程險遭暫擱。

台北市議員耿葳指出，台北馬拉松跑者個資外洩，許多人參加過很多次，還是第一次遇到這樣的狀況，甚至有民眾還想要棄跑，被詐騙損失好多萬；王閔生痛批，台北馬拉松很受歡迎，民眾相信北市府，大家認知的主辦單位都是台北市政府，但上周六向體育局反應，結果好像事不關己。

對此體育局長李再立回應，個資的部分和金流系統是分開，有發現報名系統被駭客入侵，已加強防火牆的限制；李再立呼籲，如果民眾被詐騙，建議先去報案，再通知體育局，已請警察大隊調查，包含內部的電腦資料都封存起來，會幫受害者追討他們的損失。

教育委員會今審查台北馬拉松預算，王閔生質疑，活動是0元標案給得標廠商，但廠商可以拉贊助，台北市體育局也有編列台北馬的預算，花很多錢在做這件事，但如果只有廠商得利不合理，他要求，體育局提出成本效益報告。

此外，王閔生還質疑，北市府編列預算給中華民國田徑協會，卻還給他們掛主辦？李再立說，因他們是被全世界授權，有國際認證費用，會去邀請國外跑者等事項；王提出，台北馬的品牌得到很多收支，那北市府回饋是什麼？李再立說，據了解，前年結餘是賺錢，廠商會將50％盈餘回饋市府。