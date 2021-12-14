2022台北市長選戰，衛福部長陳時中是否代表民進黨出馬角逐備受關注，有網友表示，去年陳時中的聲勢真的很高，可惜接連發生4大致命傷，導致陳時中跌落神壇，直呼聲勢明顯已不如去年，貼文一出引起熱議，有PTT鄉民指出，當初看到萬華被爆出黑洞時就忍不住笑了，不少網友則一致認為，陳時中是被自己打爆。

一名網友在《PTT》表示，覺得陳時中有點可惜，原本去年聲勢還很高，四面八方都在捧他、跟他攀關係，還有一堆節目及專欄在造神，認為如果去年底選市長，陳時中可能對誰都是碾壓。

原PO說，雖然國內疫情算有控制住，但這段期間接連發生的4大致命傷，包括：今年碰上疫情再度爆發，陳時中的一堆奇怪語錄，還有後來被打臉打到爆的疫苗採購跟高端疫苗失利，再加上日前被拍到喝酒唱歌事件，讓陳時中的聲勢大不如前。

原PO指出，現在捧他、討論他的人明顯少很多，看到媒體報導，國民黨立委蔣萬安的支持度已經甩開陳時中，綠營還可能有意拱律師謝震武出馬，讓他忍不住感嘆「政治有時就是一個機運」。

貼文一出引起熱議，不少網友紛紛回應「自己被自己打爆吧，台北萬華有黑洞就笑了」、「這顆鐘還自帶群嘲言論和自爆效果」、「疫苗採購就知道沒什麼能力，只會幹話啦」、「去年根本是運氣好，今年完全顯出原形」、「3+11沒會議記錄，到現在還不知道有誰負責了什麼」。

不過也有網友認為「其實他聲勢最強的時候，我覺得也沒贏蔣萬安」、「唱歌那個感覺是網內互打吧」、「被內鬥鬥下來了」、「時鐘就內鬥下的犧牲品啊」、「就算是超人氣，也是隨時可割可棄」、「時鐘不是小圈圈的人，就是這個結果」。

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