看準豪宅市場買氣增溫，七期豪宅掀推案潮！七期新市政中心Q4有「由鉅惟上」、「聯聚方瑞大廈」、「大陸豐蒔」等三大豪宅預售案進場，總銷金額高達220億元，單價穩站7字頭，掀起七期十年未見的豪宅預售大戰！不僅如此，2022年七期豪宅市場包括寶璽、豐邑、興富發等建商都將加入預售大戰，預估將有逾600億元的驚人案量，可望塑造全新行情天花板。

其中，由鉅建設成立36年來，始終堅持大面積綠意第一排的角地哲學，今年第四季推出新案「由鉅惟上」，近1500坪的基地面積打造32樓純鋼構建築，為目前七期新市政中心內唯一朝東南座向且享有雙綠帶的個案，不僅正臨百米府會園道及60米市政路，更是綠十字園道中最完整、面綠園道寬度最大的基地。

全案延請亞洲最具影響力設計師、有「建築詩人」之稱的陳瑞憲擔任總設計，聯手日本國寶石雕藝術家和泉正敏、亞洲首位美國PPA景觀大獎得主吳書原等國際頂尖團隊，改寫台中建築美學新高度，規劃上延續低公設比、坪效極大化等訴求，形塑出令人驚豔的生活空間。

「由鉅惟上」案規劃70、80、90坪標配型產品，每坪開價68-76萬元，採實價銷售策略，總銷百億元，每戶總價皆超過4500萬元受豪宅信用管制，自住型買家佔比極高。由於地段珍稀具特殊性，加上由鉅甚少推出如此坪數的建案，開案不到一個月銷售即達五成，更有不少由鉅粉絲在潛銷期即快手置產，品牌力驚人。

另外，聯聚建設第四季於市政路、惠來路，推出豪宅預售案「聯聚方瑞大廈」，主打50坪標配產品，主力總價在3500萬至4000萬之間，總銷約80億元，期望打造七期「垂直三合院」。由於該案是聯聚在七期新市政中心推出的最小坪數豪宅案，吸引企業二代、菁英族群的矚目，進場就傳出銷售捷報。

而位於市政北七路上的「大陸豐蒔」，則獨家禮聘全球愛馬仕旗艦推手「法國RDAI建築設計團隊」導演全案外觀至公設，規劃51-70坪、總戶數共84戶產品，總銷約40億元，將成為大陸品牌街廓的最後一塊拚圖。

2022年七期豪宅戰況將延續，除豪宅新成屋「聯聚瑞和大廈」、「新朗日匯」持續銷售外，預售案部分，「寶璽惠文路新案」最快將在明年Q1登場，延請日本第一大建築設計集團NIKKEN SEKKEI操刀，打造新市政中心內唯一面南超大棟距個案，產品規劃100-130坪，總銷約80億元；而興富發攜手中悅機構於惠國段合建案，規劃50-60坪的輕豪宅產品。