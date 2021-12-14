疫情趨緩，終端市場買氣冷清，下游手套廠訂單銳減；加上市場劣質乳膠產能大量開出，造成市場產能過剩，乳膠廠南帝（2108）、申豐（6582）第四季營運受到嚴厲挑戰，11月營收衰退率都超過50％。市場預期，手套庫存水位已逐漸降低，乳膠廠2022年可逐步恢復剛性需求，營運可望逐季改善。

南帝11月營收12.29億元，月減13.26％，年減34.72％，為2021年來的單月新低。

終端客戶因年底出口貨運受限，造成短期訂單影響，申豐11月合併營收1.4億元 年減78.21％，是上市以來的谷底。

全球乳膠大廠擴充產能，對NBR市場價格有下修壓力、主要原料丁二烯價格在高檔，讓生產成本增加，南帝指出，都是第四季營運的挑戰。

申豐指出，2021年初市場劣質乳膠產能大量開出，手套廠生產出大量劣質及次級手套，造成市場產能過剩，劣質及次級手套打亂市場行情。

因出現眾多品質參差不齊的手套，且手套相關的負面新聞不斷傳出，造成終端市場非理性的反撲，2021年第四季終端市場買氣冷清，下游手套廠訂單銳減，且手套大廠相繼因勞工問題被美國海關仲裁並禁止運至美國境內，手套廠以減產或是關廠作為短期因應，造成乳膠市場需求銳減。

不過，申豐預期，手套廠產能降減為短期市場利空，終端市場手套庫存水位已逐漸降低，以長期需求來看，可維持手套及乳膠合理獲利空間，且市場淘汰不良乳膠及手套，有利於手套廠及乳膠廠的長期發展。