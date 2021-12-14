「大王」王柏融今年在合約年打出旅日最佳成績，季後也獲得火腿隊續約1年，他坦言旅日這3年走的並不是很順利，雖然遇到難關，但他仍告訴自己要堅持、不放棄，「很不容易來這裡打球，不要因為失敗、挫折就想說要回台灣，這是很不負責任的事，希望明年能在場上討回那口氣。」

王柏融今年寫下旅日「生涯年」，出賽95場敲出9轟，皆為單季新高，打擊率2成42，明年續留火腿，但年薪被減為7千萬日圓（約台幣1745萬元）。

王柏融在10月底返台，今天出席首場公開活動，談到旅日這3年走的並不順遂，「遇到很多難題、關卡，這都是過去沒有遇過的，但我還是想堅持不放棄。」

在中職打出亮眼成績因而獲得旅日機會，王柏融也時常聽到很多人對他說「很羨慕你」，「聽到這些話更覺得不能放棄，好不容易來這裡打球，不能因為失敗、挫折就想要回台灣，這是很不負責任的事，希望明年能在場上討回那口氣。」

季後火腿更換監督，由「Big Boss」新庄剛志接掌火腿兵符，王柏融表示，自己還沒跟新監督碰到面，但看到影片、新聞，覺得是很活潑、很開放的監督，和一般監督不太一樣，和他相處起來應該很不錯；談到卸任的監督栗山英樹，王柏融有著滿滿感謝，「每次見到面，他都說沒問題、你一定可以適應、不要懷疑自己的能力，見到面都是說這些，除了感謝還是感謝。」

今年和吳念庭都打出生涯年，王柏融坦言，也是受到對方好表現激勵，「能夠和同樣來自台灣的好手一起在日本打拚很開心，所以在球場上也想跟他一樣有好成績。」他也期許明年能夠健康順利的打完整季，「有上場就盡力表現，不管用什麼方式出賽。」