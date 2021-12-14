由體育運動發展促進基金會主辦的110年宏願典範運動教練獎金晚在台北凱達飯店頒獎，邀請東京奧運射箭國手雷千瑩與湯智鈞擔任主持人，東京奧運奪牌的拳擊教練劉宗泰與跆拳道教練劉聰達等人都順利獲獎，成為頒獎晚會最亮眼的明星。

延續以往之年度優秀基層運動教練獎，宏願教練獎屬首次辦理，計有宏願獎、特殊奉獻獎、團隊經營獎、偏鄉服務獎、運動科學獎、全人培育獎及績優訓練獎等7獎項，獎助金額度依各獎項從5萬元至20萬元不等。

今年申請報名者共60位，其中績優訓練獎34位、全人培育獎6位、運動科學獎8位、偏鄉服務獎3位、團隊經營獎3位、特殊奉獻獎2位、宏願獎4位。評選作業分初審、複審及決審三階段進行，審查過程相當嚴謹。

中華奧會主席、運促會董事長林鴻道致詞時強調，每位選手的背後都是最辛苦的教練，沒有這些教練無私奉獻就不會有當前最優秀的運動員，尤其今年東京奧運創下2金4銀6銅最佳成績，因此期許有朝一日宏願教練獎也能成為國內體育界最盛大的頒獎典禮，受到國人的重視。

獲獎的教練分別是：宏願獎：林德嘉，特殊奉獻獎：陳涵彤，團隊經營獎：陳聖煇，偏鄉服務獎：歐建友，全人培育獎：余曉芬，績優訓練獎：劉宗泰、劉聰達、徐梓益、江竹偉、王鶴勳、楊慶昱、陳佳伶、陳弘振、薛耀銘與李昆懿。