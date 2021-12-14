港務公司2021年整體營運績效良好，其中貨櫃裝卸量達1540萬TEU的歷史新高，更陸續完成台北港、基隆港、高雄港、台中港等地工程。不只如此也與先前與陽明海運、台航公司、中華郵政、德翔海運等知名企業組成「港航國家隊」，啟動轉投資事業在新加坡，合資成立台源國際控股公司。港務公司董事長李賢義14日表示，雖受疫情影響獲利不豐，但台源淨利預估仍可達到350萬。

隨著貨櫃興盛作業量提升、土地碼頭出租率上升以及風電廠需求，港務公司2021年淨利估計較往年提升10億元，年營收可達210億元。至於在立法院中提高明年度營收預算，他表示，我們自己已經提升了4.9億元，立委增加的1億元部分會繼續努力，港務公司賺的錢都是給國庫。

另外，港務公司2021年大賣陽明股票，均價賣在37.1元，最高也只有賣在8字頭，即使如此因為持有成本超低，賣了12萬張，仍賺28.8億元。目前港務公司仍持有19萬張股票，依舊是陽明第三大股東，明年是否繼續賣股仍在評估中。

2022年港務公司業務執行的重心則放在港棧本業的推動，以及港區水岸轉型開發，並落實各港發展重點推行，在高雄港，將完成第七貨櫃中心第一期工程並交付長榮海運公司，期於2013年啟動營運；在基隆港，預計完成軍用碼頭及威海營區遷移工程、西4~6旅運複合商業大樓招商，讓基隆港內港區配合客貨發展整體規劃使用。

在台北港，則應完成南碼頭區S07、S08後線圍堤造地工程，交付世紀風電公司建廠投產使用；在台中港，則持續其離岸風電商機的拓展及觀光遊憩商業區興建營運投資案的招商；而在花蓮港，將尋求與花蓮縣政府合作，完成東工地周圍用地的招商開發。