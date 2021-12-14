證券分析師林鈺凱表示，台股14日大跌回檔，近兩日將是美國聯準會（Fed）的年終會議，市場態度這幾日轉趨觀望也是非常合理的，甚至美股四大指數13日全面回檔。不過，正所謂「危機就是轉機」，針對這種政策面的變數，市場不怕壞消息、不怕好消息，就怕不確定，通常只要等待塵埃落定後，行情就會趨於穩定。

舉例而言，今年9、10月也是同樣情況，市場投資人擔憂Fed將縮減購債，行情維持在17500點之下呈現膠著震盪格局，但當Fed正式拍板決定年底縮減購債、明年升息後，加權指數反倒開始大漲起來。

此外，15日將是台指期結算，一般結算前後通常是波動較大的時間點，由於期貨即將進行轉倉，往往容易出現新的方向。

當FOMC會議結束落在結算這樣的關鍵時間點，當會議結束後，行情就可能趨於穩定；反之，若台股結算就是會出現轉折，那麼結算前越殺，也就代表著結算後行情可能越拉。因此，連日來台股的回檔，就很有可能是封關前，最後的進場機會。

個股方面，本周納入投資組合的建舜電，11月營收4.3億元，月增31％、年增38.1％；累計前11月營收37.16億元，年增41.3％，基本面加持，股價後市可期。

操作方面，許多股票受到盤面拖累、呈現下跌態勢，投資人不必過度憂慮；但若是表現特別格外強勢的股票，反倒可以留意，有望成為下一波的領漲主流。