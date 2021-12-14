證券分析師趙彭博表示，美國四大指數13日全面收黑，其中，費半指數更是大跌2.56％，為四大指數中幅度最重，拖累台股14日開盤後隨即低走，最低更下探至17566.99點，終場加權指數下跌168.23點，收在17599.37點。

類股方面，所有族群14日表現普遍都乏善可陳，其中，航運族群更是表現最差，貨櫃三雄的陽明、萬海及長榮跌幅皆逾半根跌停板；此外，13日才強勢上漲的鋼鐵類股也表現疲弱，中鴻、新鋼跌逾3％。

而電子股方面，元宇宙熱門股中的智晶、萬旭14日股價都以跌停做收，電動車的怡利電也跌停，在在顯示了目前台股資金輪動的速度之快。

個股方面，本周納入投資組合的建舜電，股價連續二日亮燈漲停，14日漲停委買量尚有5.35萬張，後市持續看好。

展望後市，台股加權指數14日跌破月線17687.41點位置，也考驗著下檔17550～17600支撐區能否提供強勁後援，研判若此區未被摜破，後市就有反彈可能。

此外，美股能否止跌也至關重要，台股近期的下跌，對美國聯準會（Fed）的利率會議結果起了不好的暗示，建議投資人現階段應嚴控持股資金比，暫不超過五成，待台股支撐明確反彈後再加碼買進。屆時亦可留意優先反彈的類股，極有可能就是下一波領漲的主流。