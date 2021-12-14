Meta砸6千萬美元 買下公司商標 18:092021/12/14 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書更名後的母公司Meta Platforms為了掌握「Meta」公司商標，花費6千萬美元向Meta金融集團買下商標。Meta金融集團向美國證交會（SEC）提交的文件指出，該公司同意將Meta商標、相關公司名稱、網域名稱及社交媒體帳號全賣給一家名叫Beige Key的公司，而Beige Key正是Meta Platforms旗下事業之一。 臉書母企斥資16.6億 收購美國地區銀行Meta商標 元宇宙2.5兆美元商機爆發 這檔ETF一把抓！ #Meta #商標 #千萬美元 #買下 #Platforms 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尖端醫 技轉權利金開始入袋 04:102021/12/14 證券．權證 《日股》逢低買盤進場 日經跌勢收斂 11:592021/12/14 財經 標普500企業Q4庫藏股 續熱 04:102021/12/14 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－升息加持 美元可望走揚 04:102021/12/14 證券．權證 長榮、陽明 外資青睞 04:102021/12/14 證券．權證 從無殼蝸牛到投資客！他揭買房辛酸路：人生拿來繳房貸 06:002021/12/14 財經 《國際經濟》FAANG退下 今年換「MANTA」扮美股火車頭 16:142021/12/14 財經 歷經7年努力 苗栗市水源里活動中心啟用 15:372021/12/14 寶島 「元宇宙」炒房 1塊虛擬土地能買北上深市中心2套房 13:122021/12/14 兩岸 中信不願出高價買花旗銀 陳佳文點出關鍵 13:482021/12/14 財經 廣告市場續擴張 數位廣告勁增 04:102021/12/14 全球財經 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片業 台積電用2狠招拆穿詭計 - 財經 台股遭狙殺 散戶撿便宜？專家洩這5檔年底作帳最猛 - 財經 英特爾對抗台積電出狠招 張忠謀當初1句真話戳破內幕 - 財經 驚！三星與IBM突破1奈米限制 台積電早準備好迎戰 - 財經 中鋼早就冷掉 別痴等了！這3檔爆點浮現 散戶別脫隊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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