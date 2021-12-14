臉書更名後的母公司Meta Platforms為了掌握「Meta」公司商標，花費6千萬美元向Meta金融集團買下商標。Meta金融集團向美國證交會（SEC）提交的文件指出，該公司同意將Meta商標、相關公司名稱、網域名稱及社交媒體帳號全賣給一家名叫Beige Key的公司，而Beige Key正是Meta Platforms旗下事業之一。